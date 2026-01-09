Specialistsjuksköterska/sjuksköterska
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH), geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du vara delaktig i att utveckla och arbeta med specialiserad palliativ vård i Region Jönköpings län? Nu har du en möjlighet att bli vår nya kollega!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss får du arbeta teambaserat med specialiserad palliativ vård till patienter och närstående. Samverkan med den kommunala hemsjukvården, slutenvårdens olika kliniker och primärvården är viktiga delar i vårt arbete. Utöver detta är handläggning, rådgivning och utbildning stora delar av vårt uppdrag. Att varje möte med patienter, närstående och våra samarbetspartners blir så bra som möjligt utifrån de resurser och behov som föreligger värderar vi högt.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, i nuläget dagtid måndag till och med fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Din arbetsplats finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Din blivande arbetsplats
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) har som uppdrag att verka för en god specialiserad palliativ vård till patienter och närstående. SSIH är en del av verksamhetsområde medicinsk vård i Region Jönköpings län och är en länsövergripande enhet som utgår från våra sjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vi arbetar personcentrerarat i team med sjuksköterskor, läkare och kuratorer.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket. Du har ett starkt intresse för att utveckla den palliativa vården i Region Jönköpings län. Har du en specialistsjuksköterskeutbildning inom palliativ vård värderar vi det högt men det är inte ett krav, möjlighet till vidareutbildning finns inom verksamheten. Körkort är ett krav för tjänsten.
För att trivas hos oss tror vi att det är viktigt att du liksom vi har ett stort intresse för palliativ vård, teamarbete och personcentrerad vård. Vårt arbete kräver att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det känns viktigt att du är en lugn och stabil person som har förmågan att skapa trygghet för patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss ges du möjlighet att vara med och utveckla den palliativa vården inom ramen för de nationella riktlinjer som finns. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg i din roll hos oss och vi är måna om att introducera vårt arbete till dig utifrån dina behov och tidigare erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För att få veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef SSIH Katarina Andersson, tfn 010 242 2561 eller mail katarina.p.andersson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 1 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
