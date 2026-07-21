Specialistsjuksköterska operationssjukvård till centraloperation
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-07-21
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Vill du arbeta i en högspecialiserad operationsverksamhet där lagarbete, ansvar och patientfokus står i centrum? Nu rekryterar vi operationssjuksköterska som vill bidra med sin kompetens och engagemang i en trygg och professionell dygnet-runt-verksamhet.
Vi ansvarar för operationssjukvården dygnet runt och verksamheten kräver hög kompetens, samarbetsförmåga och en stark vilja att hjälpa patienten. Vi bygger nu för framtiden och för att kunna göra det så behöver vi dig som vill vara en del av vår verksamhet och som trivs med att ta ansvar och få jobbet gjort på ett professionellt sätt. Vi rekryterar nu operationssjuksköterska som vill komma och trivas hos oss.
Vårt erbjudande
Alla som börjar hos oss får en egen mentor och ett individuellt introduktionsprogram, oavsett tidigare erfarenhet. Det är för att man på ett tryggt sätt ska hinna lära sig de delar som krävs för att man ska kunna arbeta dygnet runt hos oss.
Under din introduktion så kommer du även gå på två temadagar, introdag och jourdag, tillsammans med nya medarbetare i andra kategorier. Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 34 timmars arbetsvecka med heltidslön när man ingår i 24/7 verksamhet.
Vi använder oss av en regionövergripande karriärstege för specialistsjuksköterskor som tydliggör utveckling och möjligheter i yrkesrollen, vad som krävs på varje nivå och hur du kan växa vidare genom exempelvis forskning.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Här arbetar över 100 medarbetare i team kring patienten, med både planerade och akuta operationer dygnet runt.
Du blir en viktig del i att upprätthålla vår höga kvalitet och tillgänglighet i en verksamhet där samarbete, kompetens och engagemang står i centrum. Vi har inget uttalat sektionsarbete utan vill att alla ska ha en bred kompetens och handlingsberedskap för att klara av jourarbetet.
Du kommer att ta hand om både akut verksamhet samt planerade operationer.
Som operationssjuksköterska ansvarar du för patientens omvårdnad och säkerhet före, under och efter kirurgiska ingrepp. Du förbereder operationssalen genom att kontrollera medicinteknisk utrustning, duka upp sterila instrument och säkerställa att allt nödvändigt material finns tillgängligt.
Under operationen arbetar du nära kirurgen och assisterar med rätt instrument i rätt tid, samtidigt som du har ansvaret för hygien och aseptik i operationssalen. Du instrumenterar, ser till att patienten ligger i korrekt läge, och kontrollerar att samtliga instrument, kompresser och material räknas före, under och efter ingreppet för att garantera patientens säkerhet.
Vår verksamhetsutveckling bygger till stor del på att medarbetare själva bidrar med lösningar engagemang och tid för ansvarsarbete fördelas proportionerligt i förhållande till vad verksamheten prioriterar.
Då vi tar emot studenter från flera olika utbildningar så ingår ett ansvar för handledning på olika nivå.
Arbetsgrupp
Varje dag arbetar du med patienten tillsammans med anestesisjuksköterska, undersköterska, specialistundersköterska samt anestesiläkare och operatörer.
Arbetsgruppen är stabil och det finns enormt mycket erfarenhet inom samtliga yrkeskategorier.
Vi vill att man är beredd att bidra till att göra sina kollegor bättre och har därför höga krav på bemötande, kommunikation, återkoppling och medarbetarskap.
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete utgår från friskfaktorerna (Länk) och vi strävar efter ett närvarande, engagerat ledarskap, god kommunikation samt en hög delaktighet.
Vi är just nu inne i en spännande period där vi får nya, fräscha lokaler. Ombyggnationen sker parallellt med vår pågående verksamhet vilket kommer påverka vår vardag på olika sätt fram tills att allt är klart år 2030.
Kontakta gärna vår fackliga representant från Vårdförbundet om du vill veta mer om hur vi har det på arbetsplatsen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i operationssjukvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare som operationssjuksköterska, gärna från hög-specialiserad vård. Tidigare erfarenhet av akut sjukvård och 24/7 arbete är meriterande. Har du utbildning inom bemötande, kommunikation eller teamarbete ser vi det som en fördel.
Goda svenska språkkunskaper krävs i tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor, samt dokumentera i journal.
Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med kirurger, anestesisjuksköterskor och undersköterskor i en högteknologisk miljö med varierande arbetsuppgifter. Arbetet kräver god förmåga att hantera oförutsedda situationer, förebygga komplikationer och dokumentera vårdarbetet.
Vi söker dig som har koll på helheten, tar ansvar för det du gör och agerar utifrån vad som är bäst för verksamheten. Du är bra på att planera och prioritera, tar snabba och genomtänkta beslut och får saker att hända. Du funkar bra ihop med andra, kommunicerar på ett öppet och lyhört sätt och löser eventuella konflikter på ett schysst och konstruktivt sätt. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Även när det är mycket på gång behåller du lugnet, fokuserar på rätt saker och anpassar dig efter situationen för att bidra till en trygg och stabil vårdmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
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601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Anestesi intensivvårdsklinik ViN Kontakt
vårdenhetschef
Johnas Aronsson Johnas.Aronsson@regionostergotland.se 010-1042101 Jobbnummer
10008574