Specialistsjuksköterska i anestesi, Solna
2025-09-19
Är du intresserad av att arbeta i en dynamisk och högspecialiserad miljö där teamkänsla, kompetens och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker till Operation G55, belägen i våra nyrenoverade lokaler, endast en skyway bort från "Nya Karolinska" i Solna.
Du erbjuds
en stor variation i dina arbetsuppgifter med ett brett utbud av operationer och patienter i varierande åldrar
möjlighet till rotationer inom andra typer av flöden utifrån de behov som finns bland sjukhusets patienter
personlig introduktion efter dina tidigare yrkeskunskaper och behov
fast rullande schema med möjlighet till individuell anpassning
möjlighet till bred kompetensutveckling, vidareutbildning och forskning samt ett generöst avtal med betalda studiedagar för dig som vill avancera akademiskt
Upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme/vecka. Du har tillgång till vårt moderna personalgym (där du både kan gå på olika gruppträningspass eller träna själv i gymmet).
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Den medicinska enheten Perioperativ Medicin Solna omfattar samtlig anestesi-, operations- och pre/postopverksamhet för vuxna patienter, med undantag för thoraxpatienter. Verksamheten är uppdelad i två sektioner och två vårdområden. Vi vårdar patienter som genomgår både planerade och akuta operationer. Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare dygnet runt alla veckans dagar. Vi har bred verksamhet som innefattar anestesimottagning, operationssjukvård, pre- och postoperativ verksamhet för vård före och efter operationen.
Hos oss på Operation G55 utför vi elektiv kirurgi på sex nyrenoverade operationssalar. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, och vi är lediga alla helger och röda dagar.
Våra teman är plastik, bröst, endokrin, ortopedi, gynekologi, buk och neuro. Som anestesisjuksköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med övriga medlemmar av operationsteamet för att uppnå en god vård i den dagliga verksamheten. Vi söver främst vuxna, men även en del barn kan förekomma.
Då vi utför operationer inom ett flertal specialiteter är det viktigt att du har en ambition att utvecklas i din profession och en vilja att tillsammans med kollegor ständigt förbättra arbetssätt och flöden för att kunna vidareutveckla vår verksamhet.
Annonsen avser en tillsvidareanställning.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
gör korrekta prioriteringar, väger samman komplex information samt olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
arbetar självständigt samtidigt som teamarbete är en viktig förutsättning för att kunna utföra vårt arbete - vi hjälps åt, har högt i tak och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö.
Vidare ser vi gärna att du gillar att bidra med din kunskap, dina idéer och entusiasm.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi
Minst 2 års erfarenhet av anestesiarbete på operationssal
Meriterande:
Handledarutbildning
Magisterexamen
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
