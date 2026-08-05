Specialistsjuksköterska BVC Bambino
Bvc Bambino AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-08-05
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BVC Bambino söker sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska eller distriktssköterska för att arbeta hos oss. Tjänsten är på vår mottagning i Hyllie. Tillträde snarast.
Vi söker dig som precis som vi tycker att möten med barn och föräldrar är det roligaste man kan göra. Våra ledord är hög kvalitet, service, tillgänglighet och äkta omtanke. BVC Bambino har fem mottagningar i Malmö och vi är ett glatt gäng med stark sammanhållning. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet men vi försöker erbjuda det där lilla extra till våra familjer. Vi har ett stort utbud av aktiviteter utöver basprogrammet.
Personlig lämplighet är viktigt för oss och erfarenhet av BVC-arbete är meriterande. Vi har givetvis kollektivavtal.
Hör av dig så berättar vi mer om tjänsten och du får berätta mer om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: hyllie@bvcbambino.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hyllie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BVC Bambino AB
(org.nr 556920-3408), https://bvcbambino.se/
Hyllie Stationstorg 2 (visa karta
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215 32 MALMÖ Arbetsplats
BVC Bambino Hyllie Jobbnummer
10023003