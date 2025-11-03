Specialistsjuksköterska
Psykiatriska kliniken Höglandet Nässjö
Är du en kreativ, engagerad och lösningsfokuserad sjuksköterska som vill vara en del av en positiv och engagerad arbetsgrupp? Välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska
Arbetet innefattar mottagningsarbete där du har såväl egna patientbesök som teambaserade patientbesök. Tillsammans med dina kollegor kommer du också att arbeta med telefonrådgivning, läkemedelshantering, behandling, psykoedukation och utveckling av digitala processer. Beslut om åtgärder och insatser tas i samverkan med patient och team och baseras på bästa relevanta evidens, nytta och alternativ.
Du kommer att samarbeta med många olika professioner så som exempelvis arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut, rehabiliteringskoordinator, sjuksköterska, skötare och vårdadministratör. I arbetet ingår även kontakter med kommun, försäkringskassa och andra externa samverkanspartners. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. Dels på Psykiatrihuset i Eksjö där det finns både mottagning, remiss- och bedömningsenhet, akutmottagning samt 24 vårdplatser fördelat på två vårdavdelningar. Kliniken har dessutom öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.
På Mottagningen I Nässjö är vi just nu 25 medarbetare med professionerna specialistläkare, psykolog, psykoterapeut, kurator, specialistsjuksköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, skötare och vårdadministratör.
För oss är det viktigt att alltid ha patienten i fokus. Vi skapar förtroende och goda förutsättningar för en effektiv kvalitativ specialistpsykiatrisk vård genom helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan. Vi ser en styrka i att vi har en palett av olika psykologiska perspektiv (medicinskt, kognitivt-beteendeinriktat, psykodynamiskt och systemiskt) vilket vi ser som en förutsättning för att vi ska kunna göra rätt bedömningar och kunna tillhandahålla adekvata insatser för våra patienter. På Nässjömottagningen arbetar vi aktivt för ett jämlikt bemötande, och enheten genomgår just nu en HBTQI-diplomering. Vi lägger särskild vikt vid att alla medarbetare har möjlighet att vara delaktiga i utvecklings- och förbättringsarbetet; vi vill ta vara på våra olika kompetenser och vi vill hjälpas åt. Att även göra patienter och närstående delaktiga är en förutsättning för framgång, liksom samverkan med vårdgrannar.
Så här utvecklar vi verksamheten
Vi arbetar strukturerat med förbättring, bland annat med stöd av Esthercoacher. Vårt fokus är tillgänglighet utifrån en helhetssyn samt goda omvårdnads- och medicinska resultat. Vårt arbetssätt är personcentrerat och utvecklas kontinuerligt.Publiceringsdatum2025-11-03Profil
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom psykiatri med ett genuint intresse för området och som vill göra skillnad i människors vardag. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård eller närliggande områden är det meriterande, liksom genomgången steg 1-utbildning, men inget krav.
Du är en trygg och stabil person som trivs med att arbeta såväl självständigt som i team och där din samarbetsförmåga blir ett viktigt inslag. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och mod att agera utifrån din egen övertygelse. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmåga att se att se saker från ett större perspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion följt av ett varierat och utvecklande arbete med möjlighet till specialisering inom något av våra kliniska programområden. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och bidra till utvecklingen av psykiatrins vårdprocesser. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balans mellan arbete och fritid.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Helén Petersson Lundgren, 010-243 36 23 alternativt, helen.petersson.lungren@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 17 november. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Ersättning
