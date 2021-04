Specialistsäljare inom Dokumenthantering & Digitalisering! - Framtiden i Sverige AB - Säljarjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-02Specialistsäljare inom Dokumenthantering & Digitaliering!Är du affärsmässig, kundfokuserad och intresserad av IT & teknologi? Uppskattar du affärer med människor där dialogen och lösningen är det viktigaste? Då kan det här vara tjänsten för dig!2021-04-02Gruppen består av ett sammansvetsat gäng på ca tolv personer, med olika kompetensområden inom IT och en stark gemenskap. Din inriktning kommer att bli Dokumenthantering & Digitalisering. Du arbetar mot såväl individuella mål som gemensamt uppsatta. Styrkan hos vår kund ligger i en bred kompetens i gruppen samt en stark gruppdynamik som präglas av individer med bakgrund inom teknik och affärer vilket kompletterar varandra.Din roll i laget är att driva och utveckla nya kunder i närområdet Göteborg med omnejd. Som specialistsäljare hos vår kund arbetar du fokuserat med ditt specialistområde men arbetet bedrivs ofta i kundteam och i nära samarbete med kundansvarig säljare och med stöd av IT-konsulter.I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att bearbeta nya och befintliga kunder, upprätta handlingsplaner, ta fram offerter och avtal. Du kommer även medverka vid marknadsaktiviteter och vara företagets ansikte utåt samt sköta förhandlingar och avslut med kund. Du erbjuds stor frihet under ansvar i en utvecklande roll, där varje dag erbjuder nya utmaningar att lösa tillsammans med dina kollegor och kunder.Mer information ges vid intervjutillfälletDina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen. Vi ser att du är en person som är affärsmässig med god förståelse för verksamhet, ekonomi och affärer. Du är mån om att skapa kundnöjdhet och sätter alltid kunden främst. Du är social och framåt med en förmåga att skapa och utveckla relationer både internt och externt.Vidare ser vi även att du med fördel besitter följande kompetenser:Erfarenhet av att arbeta med medelstora företag och organisationer?Erfarenhet av försäljning och finansieringErfarenhet och kunskap inom Dokumenthantering & B2BHar du erfarenhet av lösningsförsäljning inom IT ser vi det som meriterandeFramtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Start: Snarast eller enligt ökOmfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelseKontaktperson(er)Jesper ErikssonVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Kontaktperson(er)Jesper ErikssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671119