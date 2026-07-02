Specialistsäljare inom dagvattenlösningar
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2026-07-02
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At GF, we develop market-leading solutions that ensure water, gas, and other essential fluids flow safely to support cities, industries, and everyday life. With people in our 40+ countries and impact going far beyond that, this is your chance to do work that millions of people depend on.
Om rollen
Vi söker en säljare inom dagvattenlösningar till GF Uponor Infra i Fristad. Rollen är en viktig del av vår satsning på lösningar som hjälper samhällen att hantera ökade klimatutmaningar, skyfall och nya krav på hållbar stadsutveckling.
I rollen arbetar du nära kunder, konsulter, VA-ingenjörer och kommuner för att identifiera och förstå behov, bygga långsiktiga affärsrelationer och bidra till att rätt lösning väljs redan i projekteringsfasen. Du omsätter teknisk kunskap till lösningar som skapar värde för kund och samhälle. Rollen är samtidigt en intern expert som stöttar våra distriktsäljare med teknisk kompetens, lösningsförslag och projektsupport genom hela affärsprocessen.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Fristad och rollen innebär resor inom Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och etablera Uponor Infra:s dagvattenlösningar på den svenska marknaden.
Arbeta strategiskt mot konsulter, VA-ingenjörer och kommuner i tidiga projektskeden.
Driva teknisk rådgivning, dialog kring lösningar och utbildning för kunder och interna team.
Skapa affärsmöjligheter tillsammans med distriktsäljare och stötta affären från idé till avslut.
Samarbeta med säljteamet och tekniska stödfunktioner för att säkerställa genomförbara och hållbara lösningar.
Bygga långsiktiga relationer och bli en självklar partner i projekteringsfasen.
Följa upp projekt och aktiviteter i CRM, exempelvis Salesforce.
Din Profil
Eftergymnasial teknisk utbildning inom VA, samhällsbyggnad, väg och vatten eller liknande område
Erfarenhet av teknisk försäljning, rådgivning eller projektering inom VA eller närliggande område.
God förståelse för dagvatten, klimatanpassning och VA-system.
Vana av att arbeta mot föreskrivande led, exempelvis konsulter, VA-ingenjörer eller kommuner.
God svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av att aktivt arbeta i CRM-system, samt god vana av Officepaketet.
Har du ett nätverk inom VA- eller samhällsbyggnadsbranschen och erfarenhet av digitala dimensioneringsverktyg ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
En roll där teknik, affär och samhällsnytta möts. Du blir en del av ett kunnigt team som arbetar nära kunder och partners för att utveckla lösningar som bidrar till hållbar infrastruktur och klimatanpassade samhällen.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi tar emot ansökningar t o m 19 juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uponor Infra AB
(org.nr 556911-3813), https://www.uponor.com/sv-se/infra
Industrivägen 11 (visa karta
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513 32 FRISTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988464