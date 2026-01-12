Specialistpsykolog/ legitimerad psykolog
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Ätstörningscentrum barn och unga vuxna har i uppdrag att ge specialiserad ätstörningsvård för barn från skolålder upp till 25 år med svår ätstörningsproblematik i Göteborgsområdet.
Vi har ett uppdrag inom Nationell högspecialicerad vård (NHV) som innebär att våra slutenvårdsavdelningar tar emot patienter från hela landet.
Ätstörningscentrum består av mottagning, dagsjukvård och slutenvårdsavdelning. Vi bedriver forskning relaterad till målgruppen, samt arbetar med digital utveckling både avseende stöd- och behandlingsprogram.
Ätstörningsmottagningen utgörs av en multidisciplinär arbetsgrupp bestående av psykologer, specialistpsykologer, läkare, familjeterapeuter, psykoterapeuter, dietist, fysioterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer.
Vi är en verksamhet som arbetar aktivt med utvecklingsarbete och utvärdering av våra olika behandlingsmetoder för att ligga i framkant gällande specialiserad vård. Vi har även extern handledning.
Vi söker nu en specialistpsykolog/legitimerad psykolog med erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med barn och familj. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Den aktuella tjänsten riktar sig till att behandla barn med primär ätstörningsproblematik och annan allvarlig samsjuklighet, som påverkar behandlingsutfallet.
Den huvudsakliga behandlingsmetoden som du kommer använda är Familjebaserad terapi (FBT) speciellt riktad mot ätstörningar , där fokus är att jobba med hela familjen i behandling och i ett förändringsarbete. Utöver det kommer du även arbeta med KBT riktad mot ätstörningar. (CBT-E/CBT-E U) Arbetet sker i team med kollegor av olika yrkeskategorier. Kvalifikationer
Vi ser att du är specialistpsykolog/psykolog med erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete med barn och ungdomar, har du dessutom erfarenhet av utredning ser vi det som meriterande. Du ser det som en självklarhet att arbeta med ett familjefokus. Då vårt uppdrag är att behandla ätstörningar är det meriterande om du har erfarenhet av ätstörningsbehandling, samt familjeterapi, men om inte kommer vi kunna erbjuda relevant utbildning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
