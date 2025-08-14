Specialistpsykolog/Leg. Psykolog/organisationskonsult
2025-08-14
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du utvecklas och satsa på framtiden med oss på Kommunhälsan?
Kommunhälsan är en intern företagshälsovård som servar kommunens ca.
14 000 anställda.
Vi på Kommunhälsan hjälper våra kunder att skapa resultat genom människor. Det gör vi genom att förebygga ohälsa, effektivisera organisationer, utveckla ledare, skapa engagemang hos medarbetare och bidra till positiva arbetsmiljöer hos våra kunder.
Beskrivning/arbetsuppgifter
Som psykolog på kommunhälsan är du en del av vårt team bestående av både psykologer och beteendevetare som arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö. I arbetet som psykolog/organisationskonsult arbetar du som ett stöd för anställda och chefer i Jönköpings kommuns verksamheter och anslutna bolag. I dialog utformar du de insatser som bäst möter kundernas behov. Du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är grupputvecklingsinsatser, konflikthantering, föreläsningar, chefshandledning, insatser inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering, och arbetsmiljökartläggningar.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad psykolog och som har ett starkt intresse för arbets- och organisationspsykologi alternativt har liknande kompetens. Meriterande är fullförd eller påbörjad specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi. Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete inom företagshälsovård samt erfarenhet av individ- och gruppinsatser. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en person som har en stark drivkraft, är engagerad, målinriktad och strukturerad. Du har dessutom god social och kommunikativ förmåga och är bra på att bygga förtroendefulla relationer till både kollegor och kunder.
Vi erbjuder dig - ett arbete i en av Sveriges hetaste framtidsbranscher - erfarna kollegor och arbete i team med andra yrkesgrupper. Vidare har du som anställd hos oss ett varierat arbetsinnehåll och goda möjligheter till vidareutbildning. Du får en chef som tillämpar tillitsbaserad styrning och som brinner för utvecklingsarbete.Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad 100 % eller enligt överenskommelse. Tjänsten innehåller resor inom kommunen, vilket innebär att du bör ha körkort.
Arbetstid helgfria vardagar 8-17. Vi tillämpar flextidsavtal.
För ytterligare information och frågor är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Camilla Klasson, tel: 036-105427, E-postadress: camilla.klasson@jonkoping.se
Specialistpsykolog/Leg. Psykolog Linnéa Rosell-Olsson, tel: 036-105540, E-postadress: linnea.rosell-olsson@jonkoping.se
Skyddsombud Sara Wittgren, tel: 036-107928, E-post : sara.wittgren@jonkoping.se
Om du vill veta mer om vad vi som arbetsgivare erbjuder läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-28. Urval och intervjuer sker löpande.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Stadskontoret Kontakt
Camilla Klasson 036-105427 Jobbnummer
9459151