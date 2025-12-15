Specialistofficer på Flygterminalpluton till F 16
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Flygterminalplutonen är en möjliggörare med uppgift att optimera Försvarsmaktens användande av transportflyg, i huvudsak C-130 Hercules och C-17 Globemaster.
Vill du ingå i Försvarsmaktens enda Flygterminalpluton och vara en del av en eftertraktad och unik resurs. Som officer på plutonen kommer du att utbildas för att verka i en varierande och komplex logistikmiljö. Sedan etableringen i Uppsala 2011 har flygterminalplutonen bedrivit flygterminaltjänst i över trettiofem olika länder vilket bland annat visar på en varierad och stimulerande arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Plutonen arbetar med att förbereda samt lasta/lossa militära passagerare, militärt gods och fordon i olika former. Verksamheten sker under alla klimatförhållanden och under dygnets alla timmar. Flygterminaltjänsten löses vid militära och civila flygbaser och flygplatser i Sverige och utomlands. Plutonen ska nationellt och globalt kunna betjäna egna och andra nationers transport-passagerarflygplan samt helikoptrar.
Tjänsten som officer på flygterminalpluton omfattar i första hand att:
• Planera plutonens verksamhet som övningar, operationer och utbildningar.
• Leda delar av plutonen under operativa förhållanden. Nationella som internationella operationer/insatser.
• Utbilda nyanställda soldater i flygterminalförmågan och värnpliktiga under befattningsutbildning i flygterminaltjänst.
Samt att
• Delta i verksamhet kring specialfordon och utrustning anpassade för lasthantering mot luftfarkoster. Packa, lasta och dokumentera gods enligt gällande regelverk (IATA-DGR, HFFG, AFMAN 24-604 och ADR). Skicka passagerare och genomföra militär säkerhetskontroll med röntgen och visitation.
Tjänsten medför stora möjligheter att utbilda- och specialisera sig inom logistik/Flygvapnet/NATO. Vi stöttar hela Försvarsmakten med expertis inom området flygterminaltjänst där Försvarsmakten verkar. Ditt arbete kommer innebära internationell tjänstgöring och du ska vara beredd att arbeta med människor från hela världen.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg.
• Fysisk förmåga enligt FMFysS grundkrav med tilläggskrav nivå 2.
• B-körkort.
• Specialistofficer, lägst SO 6.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, flexibel, initiativkraftig och gillar att jobba i grupp såväl ordinarie som tillfälligt sammansatta grupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Väl vitsordad militärtjänstgöring.
• Fordonsinstruktör.
• Tidigare genomförd Internationell tjänstgöring.
• C-körkort, CE-körkort.
• Truckutbildning.
• Farligt gods utbildning.
• Flygplatsarbete.
• Goda språkliga kunskaper i Engelska.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Öserg Ivan Wejdell
E-postadress: ivan.wejdell@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
