Specialistläkare vuxenpsykiatri
2026-03-02
Söker du en arbetsplats med närhet till ledning och styrning och stor möjlighet till personlig utveckling? Då kan vi erbjuda dig en plats på vuxenpsykiatriska mottagningen i Oskarshamn!
På mottagningen arbetar vi i tvärprofessionella team och som läkare har du en viktig roll i teamarbetet.
Du har en central uppgift i patienternas bedömning, utredning och medicinska behandling och din viktigaste insats gör du i mötet med patienterna. Därför har vi rutiner och resurser som frigör tid för dig att låta din specialistkompetens komma till sin rätt.
Psykiatriförvaltningen där vår mottagning ingår är en egen förvaltning i Region Kalmar län. Vi har god kollegial samverkan mellan våra olika verksamheter i förvaltningen och ett nära samarbete med förvaltningschef och förvaltningsstab.
Vi erbjuder generösa möjligheter för såväl forskning som kompetensutveckling och fortbildning för att kunna erbjuda våra patienter de bästa behandlingsmetoderna. Vi erbjuder också förmåner som flextid, friskvårdsbidrag, möjlighet till förmånlig löneväxling till pension och extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år.
Om dig
Vi söker dig som värdesätter och har erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete. Du ser de fördelar som finns med väl fungerande team där allas kompetens tas tillvara. Du är en lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta med olika professioner och du visar stort engagemang i arbetet.
Du är utbildad specialistläkare inom psykiatri med goda kunskaper inom det psykiatriska fältet.
Vi värdesätter ett positivt, professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande där patienten är i fokus. Förmåga att skapa förutsättningar för den medskapande patienten, samverka med vårdgrannar och med övrig personal på mottagningen är viktigt i rollen.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket och en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt. Du behöver också ha en god inlyssnande förmåga.
Då resor och hembesök förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Din framtida arbetsplats
På vår mottagning arbetar psykiatriker, psykolog, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare/samtalsterapeuter, psykoterapeut och medicinska sekreterare. Vi värnar om patientarbetet och ett multiprofessionellt arbetssätt i team där allas delaktighet är lika betydelsefull. Vi samverkar med slutenvården, som finns lokaliserade i Kalmar och Västervik.
Vår mottagning finns i nybyggda och ändamålsenliga lokaler mittemot Oskarshamns sjukhus. Närheten till sjukhuset främjar samverkan med kollegor inom somatisk vård. I vårt hus finns även en del av barn- och ungdomspsykiatrin lokaliserad, vilket främjar en sömlös övergång från barn till vuxen vad gäller psykiatrisk öppenvård.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
