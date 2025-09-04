Specialistläkare Vårdcentral
Specialist i allmänmedicin - arbeta i skärgårdens hjärta, Vaxholm
Specialist i allmänmedicin - arbeta i skärgårdens hjärta, Vaxholm

Nu finns en fantastisk möjlighet för dig som är specialist i allmänmedicin att bli en del av vårt team i mysiga Vaxholm - en vårdcentral så nära havet man kan komma och ändå bara 45 minuter från Stockholms city med skärgårdsbåt. Här kombinerar du ett stimulerande arbete med en unik miljö i skärgårdens huvudstad.
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården - och vi är övertygade om att det gör skillnad. Vår vision är enkel men stark: vi ger den vård vi skulle vilja ge vår egen familj.
Vi har ett brett vårdutbud inom primärvård, äldrevård, geriatrik och palliativ vård. Hos oss möter du en lärande, nyfiken och platt organisation med korta beslutsvägar och stark gemenskap mellan verksamheterna. Arbetsglädje, engagemang och utveckling genomsyrar vårt arbete.
I Vaxholm arbetar vi i team där du får möjlighet att använda din medicinska kompetens fullt ut - både i patientmötet och i utvecklingen av vården. Våra välfungerande arbetssätt ger dig stöd att fokusera på det viktigaste: patienten.Om tjänsten
Som specialist i allmänmedicin blir du en del av ett sammansvetsat och tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor och psykologer. I huset finns även en rehabenhet med fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist, samt BVC för våra barnfamiljer. För våra äldre och sköra patienter finns hemsjukvård.
Din arbetsdag blir varierad med planerade besök, subakuta och akuta möten. Hos oss arbetar du med evidensbaserade metoder, samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra arbetssätt. Du får stor möjlighet att påverka mottagningens framtid och vara med och forma primärvården i en av Sveriges mest attraktiva miljöer.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utveckla och påverka vår verksamhet
En arbetsplats med natur och hav precis utanför dörren
Kort väg till city - men med livskvalitet i skärgården
Läs mer om oss på vår karriärsida: famlak.se/arbeta-med-oss/
Känns detta intressant? Hör gärna av dig för mer information. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, stark gemenskap och möjlighet att påverka - allt detta i skärgårdens hjärta, bara 45 minuter från Stockholm med båt. Ersättning
