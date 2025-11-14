Specialistläkare Urologi, Kirurgcentrum, Umeå
2025-11-14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård.
Urologsektionen ingår inom universitetssjukvårdsenheten (USVE) Kirurgcentrum. Vi bedriver såväl öppen som robotassisterad kirurgi, transuretral och endoluminal kirurgi, samt ESVL för Region Västerbotten och Norrbotten. Vår sektion handlägger sjukdomar inom hela det urologiska och andrologiska sjukdomsspektrat. Vi har ett brett ansvar för hantering av högspecialiserad vård inom Norra sjukvårdsregionen. Livaktig forskning bedrivs inom områdena urinblåsecancer, njurcancer, prostatacancer och infektioner i urinvägarna men vi välkomnar även en breddning av forskningsprofilen.
För närvarande är urologsektionen bemannad med två docenter/universitetslektorer, tre överläkare, tre specialistläkare, och sju ST-läkare. Vi har en egen bakjourslinje. ST-läkare i allmänkirurgi är primärjourer i vår jourlinje. Som överläkare hos oss finns goda möjligheter till utveckling av ett eget ansvarsområde, såväl kliniskt som forskningsmässigt.
Vi söker en specialistläkare i urologi, som vill utvecklas tillsammans med ett kompetent och trevligt arbetslag. Vi erbjuder dig ett intressant, stimulerande och omväxlande arbete. Som medarbetare inom Urologsektionen och Kirurgcentrum har du stora möjligheter att utvecklas i din profession.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna som specialistläkare omfattar sedvanliga kliniska uppgifter såsom ansvar för vårdavdelning, att utföra operationer, mottagningsverksamhet, remisshantering, bakjour, deltagande i och ansvar för multidisciplinära tumörkonferenser (MDK), handledning av ST-läkare och yngre specialister.
Du bidrar till utvecklingen av vården genom att vara en aktiv del i våra förändringsarbeten. Vi främjar en lärande miljö och vi ser att du aktivt delar med dig av din kunskap till kollegor samtidigt som du tar ansvar för din egen professionella utveckling. Eftersom vi är en del av ett universitetssjukhus förekommer forskning och handledning av studenter naturligt i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistexamen inom urologisk kirurgi. Du har ett intresse för att utveckla den urologiska och andrologiska verksamheten hos oss. Intresse av forskning, metodutveckling eller redan påbörjade doktorandstudier är meriterande.
Som person är du stabil och lojal med ett stort servicetänk och har god samarbetsförmåga. Du kan hantera parallella arbetsuppgifter, är lösningsfokuserad och kan anpassa dig till förändringar i arbetssätt och verksamhet. Du är strukturerad och har god förmåga att kunna fatta beslut och att arbeta självständigt.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Medicinsk chef, Urologsektionen Kirurgcentrum
Elisabeth Carlsson Farrelly elisabeth.carlsson.farrelly@regionvasterbotten.se 090- 785 2674 Jobbnummer
9604986