Specialistläkare till Vårdcentralen Oxelösund
Vårdcentralen Oxelösund
Publiceringsdatum: 2026-04-29
Välkommen till oss! Vårdcentralen Oxelösund söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin eller geriatrik. Vårdcentralen är en väletablerad vårdcentral med ca 9100 listade invånare. Vårdcentralen ligger centralt i Oxelösund med närhet till natur och hav, det finns även goda möjligheter för pendling och bra parkering.
Vi arbetar med rimliga uppdrag för en specialist med begränsat antal listade patienter 1000 per läkare, det finns även möjlighet till olika sidouppdrag, distansarbete, forskning och kompetensutveckling. Vi vill vara den flexibla arbetsplatsen för våra specialister.
Vårdcentralen har cirka 45 medarbetare som är överens om att vårdcentralens styrkor är teamarbete och god samverkan för våra listade patienter.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator, psykolog, psykoterapeuter, rehabkoordinator, undersköterskor och medicinska sekreterare. Läkargruppen består av specialistläkare, ST-läkare och underläkare samt kontinuerligt en till två AT-läkare.
På Vårdcentralen Oxelösund arbetar vi i team, med målet att patienten kommer till rätt resurs i rätt tid. Och vi arbetar för att alla våra listade på vårdcentralen kommer att ha en fast, namngiven specialistläkare eller ST-läkare och tillhör ett fast team.Arbetsuppgifter
Det dagliga arbetet på vårdcentralen innefattar akutmottagning, planerad mottagning samt en beredskapsläkarfunktion som under dagen svarar på frågor. Du samarbetar naturligt med övriga professioner på vårdcentralen och fungerar som handledare för ST/AT-läkare. Du är en del av en läkargrupp som tillsammans utvecklar primärvården med fokus på kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet och attraktivitet.
Viss jour- och beredskapstjänstgöring ingår.
Din kompetens
• Du är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin alternativt sista års ST-läkare eller specialist i geriatrik.
• Tycker om att arbeta självständigt med varierade arbetsuppgifter.
• Har god samarbetsförmåga och flexibilitet.
• Du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och är intresserad av att utveckla primärvården.
• B-körkort är önskvärt, men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, hel- eller deltid med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Carina Bark 079-066 32 92.
Fackliga företrädare Tomas Estephan och övriga, söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Oxelösund!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-24
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-051".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Region Sörmland
9883721