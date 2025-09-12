Specialistläkare till vårdcentralen Kristinehamn
2025-09-12
Är du en engagerad läkare med intresse för primärvård och närvård? Då är du precis den vi letar efter! Om du dessutom är sugen på ett morgondopp, så är det inte långt till Vänerns strand.
Bli en i vår kompetenta och erfarna arbetsgrupp på en vårdcentral som befolkningen gärna listar sig på. Vi behöver bli flera som vill bidra till en bättre vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Vi söker nu en specialistläkare till Vårdcentralen Kristinehamn som har cirka 13 800 listade patienter. Här arbetar cirka 40 personer med en bredd av professioner. Läkargruppen består av sex specialister och fyra ST-läkare med variation i ålder och erfarenhet. Dessutom i övrigt en välbemannad personalgrupp med distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer, fotterapeuter och dietister.
Vi har fina lokaler i det som tidigare varit Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin och folktandvård. Kristinehamn är en stad med bra tåg och bussförbindelser med närhet till större städer men också till vår fina skärgård.
Vårdcentralen Kristinehamn är en välfungerande arbetsplats. På vårdcentralen råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Flera av de AT-läkare som varit hos oss har trivts bra och velat fortsätta och anställts efter utbildningen. Det ser vi som ett gott betyg! Dessutom har vi specialister med lång erfarenhet, som jobbat länge på vårdcentralen. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är också ett viktigt fokusområde i vårt arbete.

Arbetsuppgifter
Hos oss får du som allmänspecialist ett stimulerande och utvecklande arbete med fokus på kontinuitet och egen patientlista. I uppdraget kan det ingå rondarbete i hemsjukvården och SÄBO, handledning av studenter och utbildningsläkare och arbete på BVC och MVC. Du arbetar i nära samarbete med välutbildad och kompetent personal inom flera olika yrkeskategorier. Vi ser mycket positivt på om du har ett forskningsintresse.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad läkare inom allmänmedicin. Som person tror vi att du är bekväm med att ta initiativ samt planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är stabil även i pressade situationer och har en tydlig kommunikation både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor. Att kunna samarbeta ser vi som en stor styrka, och vi tror att du trivs i en miljö där samarbete och dialog är en naturlig del av vardagen.
Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Kanske är det just dig vi söker, vi ser fram emot att höra från dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.

Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08

Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
Vårdcentralen Kristinehamn Kontakt
Anna-Lena Malm, bitr. enhetschef anna-lena.malm@regionvarmland.se Jobbnummer
9505115