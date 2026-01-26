Specialistläkare till Vårdcentralen Klippan
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Klippan
2026-01-26
Gör skillnad. Varje dag.
Vi har glädjen att välkomna en ny specialistläkare till vårt team, vilket hjälper oss att möta framtidens krav och skapa en ännu bättre arbetsmiljö!
Är du en dedikerad specialistläkare med genuint intresse för nära patientarbete och samverkan med engagerade och kompetenta medarbetare? Brinner du för att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas hälsa över tid? Då ska du söka tjänsten hos oss på Vårdcentralen Klippan!
Vårdcentralen Klippan har cirka 8 000 listade patienter och ett komplett medicinskt åtagande enligt Hälsovalet, inklusive BVC/familjecentral. Här finns en stabil bas av specialister inom allmänmedicin, ST-läkare och AT läkare. Även väl utbyggda sjuksköterskeledda specialmottagningar för kroniska diagnoser, medicinska sekreterare, undersköterskor samt en bred rehabkompetens med fysioterapeuter och arbetsterapeut samt ett psykosocialt team bestående av kurator och psykolog som alla finns på plats under samma tak. Vi har ett nära och gott samarbete med den kommunala primärvården kopplat till hemsjukvård och särskilda boende.
Vår samlade kompetens på arbetsplatsen är viktig och vi delger varandra kunskap för att stärka teamkänslan. Strukturerade läkarmöte har vi en gång per vecka och här bjuder vi gärna in externa föreläsare tex Strama, läkemedels Skåne, apotekare och chefläkare för att hålla oss uppdaterade.
Vi är engagerade i att utveckla och höja kvaliteten på vår verksamhet för att möta behoven och önskemålen hos våra listade patienter, både fysiskt och digitalt.
Avsatt tid för kvalitetsarbete och egen förkovringstid är en självklarhet, liksom fortbildning. Arbetsplatsen präglas av ett gott och prestigelöst samarbete, med flerfalt fina omdömen i såväl patient- som medarbetarenkäter. Trivseln är hög och engagemanget stort! Chefen har god erfarenhet av arbetsplatsen och månar om sitt arbetslag i såväl med- som motgång.
Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna ytterligare en läkarkollega för att fullborda vårt team!
Som läkare hos oss är du en del i ett sammansvetsat team med olika professioner, där alla ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Traditionellt mottagningsarbete kan varieras med sidouppdrag av olika slag, som exempelvis ansvar för särskilt boende, hemsjukvård, BVC eller handledning av utbildningsläkare. Beroende på din medicinska specialitet, kan uppdraget även anpassas efter detta. Vi ser hellre möjligheter än begränsningar i vår verksamhet.
Vi önskar att du är kreativ och nytänkande, då vi ständigt arbetar med utvecklingsfrågor för att kunna ge våra patienter den bästa goda och nära vården.
Som specialistläkare arbetar du med både planerade och akuta mottagningsbesök och möter patienter i alla åldrar.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter så att du kan komma in arbetet på bästa sätt. Fortbildning och ett kollegialt samarbete är prioriterade område för att möjliggöra en stimulerande och attraktiv arbetsmiljö. Varannan vecka ges alla medarbetare möjlighet till egen förkovringstid. Vårdcentralen arbete sedan en tid med teamronder i det vardagliga arbetet med fokus på kontinuitet, samverkan och personcentrerad vård.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, därtill har du specialistutbildning inom relevant område så som allmänmedicin, geriatrik eller internmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är också ett krav.
Som person är du inlyssnande och empatisk, med en grundtrygghet och förmåga att arbeta självständigt i din läkarroll. Dina erfarenheter och din kunskapsbank är väl grundade, men vi erbjuder även goda förutsättningar för fortbildning och kompetenshöjning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Vi ser framemot och välkomnar just din ansökan!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
