Specialistläkare till radiologi
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du utveckla din radiologiska kompetens inom ett eller ett par olika intresseområden och ändå kunna behålla en bred allmänradiologisk bas? I lokaler som snart kommer vara helt nyrenoverade och med toppmodern maskinpark som kommer inkludera bland annat DT med fotonräknarteknik och helt nya MR-kameror? Då har vi tjänsten för dig!
Röntgenkliniken i Norrköping är en modern röntgenklinik som är under ständig utveckling.
Kliniken ingår i Diagnostikcentrum i Region Östergötland. Vid kliniken arbetar radiologer med olika subkompetenser som täcker hela det relevanta radiologiska spektrumet.
Vid intresse kan det finnas möjlighet till att tjänsten delvis förläggs till en sektion vid Röntgenkliniken i Linköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg, inklusive AI-baserade diagnostiska beslutsstöd. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi har ett öppet och trevligt arbetsklimat. För att möta behov av subspecialisering inom radiologin är vårt arbetssätt sedan några år organiserat huvudsakligen efter organ/kunskapsområde istället för modalitet. Denna organisation medger att vi kan organisera utbildning och kompetens-utveckling för att möta framtidens behov. Samtidigt har vi behållit delar av arbetssätt som innebär att vi utvecklar och behåller en allmän radiologisk bredd som grundbult för god jourkompetens.
Klinisk utveckling och kvalitet prioriteras högt på kliniken vilket bland annat innebär att du får möjlighet att delta i högkvalitativa utbildningar. Internronder hålls tre gånger i veckan med till exempel fallgenomgångar, nyheter från kollegors ansvarsområden, rapporter från kurser med mera. Som specialist erbjuds du att ha arbetsstation i hemmet för att underlätta till exempel bakjoursarbete och mobil tjänstetelefon.
Vid intresse från den sökande kan finnas möjlighet att tjänsten delvis förläggs till en sektion vid Röntgenkliniken i Linköping. Kontakta oss för information gällande arbetsbeskrivning och arbetsinnehåll vid önskemål om sådant upplägg. Det finns även möjlighet att kombinera tjänsten med forskning vid intresse.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I arbetet för dig som specialistläkare på kliniken ingår sedvanligt radiologiskt arbete: att bedriva radiologisk diagnostik, basala interventioner, ordinera och prioritera remisser, kommunicera med remittenter. Handledning och utbildning av ST-läkare, studenter och personal från olika yrkes-kategorier. Vi har en bred rondverksamhet med ett drygt 20-tal ronder varje vecka där vi kommunicerar med våra remittenter och utbyter kunskaper. I tjänsten ingår jour- och bakjoursverksamhet. Efter klockan 22.00 på kvällen bemannas verksamhetens primära jourfunktion av Teleconsult på distans.
Arbetsgrupp
Inom Röntgenkliniken i Norrköping arbetar knappt 100 medarbetare varav 27 är läkare och av dem elva ST-läkare. Arbetet i läkargruppen är organiserat huvudsakligen utifrån en organområdena neuro och huvud-hals, thorax, GI- och urogenitalradiologi, MSK samt akutradiologi, ultraljud och genomlysning/intervention inklusive ERCP. Det finns radiologer med fördjupad kompetens inom samtliga områden.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka i svensk sjukvård, av Socialstyrelsen godkänt specialistbevis inom radiologi. Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa samtidigt som du har förmågan att balansera mellan tid och kvalitet genom god prioritering, planering och organisering. Vidare är du trygg, stabil, och har god självinsikt. Du har gott omdöme och förmåga att vara självgående.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Röntgenkliniken Norrköping Kontakt
Läkarchef David Örtoft david.ortoft@regionostergotland.se 010-1043758 Jobbnummer
9658703