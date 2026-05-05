Specialistläkare till onkologi
2026-05-05
Onkologiska kliniken har ansvar för avancerad vård av cancerpatienter i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Vi ger både medicinsk behandling och omvårdnad. Hos oss finns flera olika verksamheter: dagsjukvård, mottagning, vårdavdelning, strålbehandling och palliativa team. Vi är cirka 15 läkare med bred erfarenhet. Tillsammans arbetar vi för att ge trygg och nära vård som är anpassad efter varje patient. Onkologi är ett område som utvecklas snabbt. Det kommer hela tiden ny forskning och nya behandlingar. Vi följer utvecklingen och använder nya läkemedel som kan hjälpa patienter att leva längre.
Kom och bli en del av vårt engagerade team!
Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss arbetar du i team tillsammans med våra läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom onkologi samt i samverkan med andra kliniker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• arbeta på vårdavdelning med ansvar för inneliggande patienter
• mottagningsarbete med egen patientverksamhet
• jour- och beredskapsarbete
• arbete inom strålbehandling (enligt överenskommelse och kompetens/önskemål)
• deltagande i multidisciplinära konferenser (MDK) utifrån intresse
• handledning av ST-läkare
• aktivt delta i klinikens utvecklings- och förbättringsarbete
Hos oss får du
• en stark teamkänsla med nära samarbete mellan professioner
• en verksamhet i ständig utveckling med tillgång till nya behandlingsmetoder och läkemedel
• möjlighet att arbeta brett inom onkologins olika delar eller utveckla en mer specialiserad inriktning
• goda möjligheter till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
• möjlighet att delta i klinisk forskning och utvecklingsprojekt
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra professioner i team. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar i en verksamhet som är i ständig utveckling. Vidare är du strukturerad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete självständigt på ett effektivt sätt. Vi ser också att du är ödmjuk i ditt förhållningssätt och har en god empatisk förmåga, där du kan sätta dig in i patientens situation samtidigt som du behåller ett professionellt perspektiv i ditt arbete.
I rollen som specialistläkare ska du:
• inneha svensk, alternativt utländsk läkarexamen. Vid utbildning från land utanför EU/EES krävs godkänt resultat på Socialstyrelsens kunskapsprov (teoretiskt och praktiskt)
• ha svenskt specialistbevis alternativt utländsk specialistutbildning inom onkologi
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift på minst B2, men gärna C1-nivå.
Meriterande är om du har subspecialisering inom medicinsk onkologi. Vi ser också gärna att du har forskningsintresse och erfarenhet av kliniska studier.
Vi hoppas att du vill vara en del av vår verksamhet och vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Onkologi Kontakt
Ida Flink, Rekryteringspartner ida.flink@regiongavleborg.se 0722321584
