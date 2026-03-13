Specialistläkare till ögonmottagning
Region Gävleborg, VO Ögon / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-03-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ögon i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. På ögonmottagningen i Gävle har vi i dag ca 50 medarbetare som tillsammans bedriver både mottagnings- och operationsverksamhet. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och har ett högt patientflöde. Förutom mottagningsarbete genomförs även kataraktoperation och ögonlockskirurgi. Professioner som ingår i teamet är läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare.
Vill du arbeta brett inom ögonsjukvård, med goda möjligheter att utveckla din kompetens och handleda nästa generation läkare? Då kan det vara dig vi söker! Här kombineras en välfungerande verksamhet med en arbetsmiljö som uppmuntrar till initiativ och utveckling. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss på ögonmottagningen får du ett varierat och utvecklande arbete. Här bedrivs planerad och akut verksamhet och du har alltid ett nära samarbete med undersköterskor och sjuksköterskor vilket gör arbetsflödet smidigt och effektivt. Vi erbjuder en kirurgisk verksamhet där majoriteten av operationerna utförs i lokalbedövning. I rollen ingår även ett naturligt ledarskap där du fungerar som en förebild i det kliniska arbetet och bidrar till att utveckla verksamheten. Vi arbetar dessutom aktivt med hållbarhetsfrågor för att bidra till en grönare vård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• diagnostik och behandling av blandade oftalmologiska patienter
• delta i operativ vård med uppföljningar
• handledning av ST-läkare och underläkare.
I rollen ingår jourverksamhet kvällar och helger.
Hos oss får du
• ingå i ett team med ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans
• möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt område beroende på kompetens och verksamhet
• möjligheter att forma ditt schema.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida.https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som specialistläkare hos oss förväntas du bidra med hög medicinsk kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Rollen kräver en god samarbetsförmåga, där du aktivt deltar i det multiprofessionella arbetet och bidrar till en välfungerande vårdkedja. Vi söker dig som har en välutvecklad helhetssyn och kan balansera patientens individuella behov med verksamhetens mål och resurser. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till skiftande förutsättningar samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Handledning och stöd till kollegor och studenter är en viktig del av uppdraget och vi ser därför att du har en pedagogisk förmåga och intresse för att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.
Som specialistläkare hos oss ska du vara
• legitimerad läkare
• specialistutbildad inom ögonsjukvård.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ögon Kontakt
Yvonne Wall, bitr. verksamhetschef yvonne.wall@regiongavleborg.se 026-15 54 15 Jobbnummer
9795279