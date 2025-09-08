Specialistläkare till Ögonkliniken Blekinge
Ögonkliniken i Blekinge har cirka 65 medarbetare inom olika yrkeskategorier.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en avancerad, teknisk och mycket lärorik miljö. Vi följer den
medicinska utvecklingen i syfte att ge våra patienter en god vård med hög kvalitet och med personligt engagemang . Ögonkliniken har verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn, med operation och syncentral i Karlskrona.
Vi är en väl sammansvetsad grupp med flera olika nationaliteter. Idag är vi nio specialister och tre ST-läkare. I tjänsten ingår engagemang i klinikens internutbildning och undervisning samt handledning av BT/ST-läkare.
Som anställd inom Region Blekinge erbjuds du friskvårdsbidrag och tillgång till gym och andra träningsformer.
Om jobbet
Hos oss arbetar du bland annat med allmän och akut oftalmologisk mottagning inklusive subspecialiteter inom medicinsk retina, glaukom, barnoftalmologi, neurooftalmologi, katarakt- och glaukomkirurgi.
Om sökande har erfarenhet av kirurgi då främst, katarakt- och polikliniska operationer kan det även bli aktuellt att kombinera detta med mottagningsarbete.
Vi välkomnar dig till en klinik som är bemannad med specialistkompetens inom alla de subspecialiteter som vi erbjuder. Du får vara med och planera framtidens ögonsjukvård med nya lokaler innefattande mottagning och operation. Du ingår i vår beredskapslinje med 2 timmars inställelsetid under jourtid.
Om dig
Som specialistläkare är du van att arbeta självständigt och vill engagera dig i verksamhetens utveckling. Samt har ett intresse av att arbeta brett inom medicinsk ögonsjukvård. Du som söker har svensk läkarlegitimation med specialistbehörighet inom ögonsjukvård. Det är meriterande om du har bred kompetens och några års erfarenhet inom oftalmologi. En god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och övriga specialiteter är ett krav.
Du som söker har god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedlar såväl kunskap som budskap. Det är viktigt för oss att du har en god samarbetsförmåga och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och formulerar dig väl både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Inför tillsättning
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
- Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
- B-körkort är önskvärt.
- Urval kommer att ske löpande.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Marie Jonasson, Verksamhetschef 0455-735146 Jobbnummer
9497966