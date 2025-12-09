Specialistläkare till njurmedicin US
Njurmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping söker dig som är specialist i njurmedicin och som vill arbeta patientnära och personcentrerat.
Vi ansvarar för njursjukvården i centrala och västra Östergötland. Njurmedicinska verksamhetens huvuduppgift är att utreda och behandla patienter med medicinska njursjukdomar och att behandla patienter med kronisk njursvikt. I behandlingen av kronisk njursvikt ingår PD, hemodialys (inklusive "limited care" och hem-HD) samt utredning inför och omhändertagande efter njurtransplantation.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Njurmedicinska verksamheten har ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) när det gäller forskning och undervisning av läkarstuderande och andra yrkeskategorier under utbildning. Vid LiU finns en professur i njurmedicin, där det även ingår klinisk verksamhet. Klinikens forskning berör flera centrala delar inom njurmedicin, framför allt att utnyttja tekniska landvinningar för att förbättra dialysvården samt inom glomerulonefrit/vaskulit.
Verksamheten består av en njurmottagning, tre dialysenheter (två i Linköping och en i Motala) samt en vårdavdelning (B173) i ljusa och verksamhetsanpassade lokaler.
Verksamheten består av en njurmottagning, tre dialysenheter (två i Linköping och en i Motala) samt en vårdavdelning (B173) i ljusa och verksamhetsanpassade lokaler. På avdelningen vårdas även patienter med reumatologiska sjukdomar vilka rondas av läkare från reumatologiska kliniken. Som specialistläkare hos oss erbjuds du stimulerande och varierande arbetsuppgifter och möter patienter i både öppen- och slutenvård. Arbetet inom slutenvården består av bland annat utredning, diagnostisering och behandling av patienter med medicinska njursjukdomar, men vi tar även hand om medicinpatienter som läggs in från akutmottagningen. Vi arbetar patientnära och teambaserat på vårdavdelningen. I anslutning till avdelning B173 finns även en dagvårds- och akutdialysenhet. Arbetet inom öppenvården består av tjänstgöring inom dialysverksamheten och sedvanlig mottagningsverksamhet. Vi har en egen jourlinje i njurmedicin och ingår inte i sjukhusets medicinbakjour. Förutom kliniskt arbete utgör forskning, utvecklingsarbete och undervisning en viss del av verksamheten och dokumenterade färdigheter/intresse inom dessa områden är därför meriterande.
Arbetsgrupp
På kliniken arbetar strax över 100 medarbetare, där alla har en viktig roll och bidrar till en klinik i framkant. Bland klinikens medarbetare finns ett femtontal engagerade, pålästa läkarkollegor med utvecklingsfokus. Vår klinik kännetecknas av ett öppet klimat, där vi känner oss delaktiga och tar ansvar. Vi lägger stor vikt vid samarbete och allas lika värde.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom njurmedicin. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Som person är du en god lyssnare och är tydlig i din kommunikation. Du samarbetar bra och utbyter gärna kunskap och erfarenheter med andra inom arbetsgruppen, oavsett profession. Du har ett positivt tänkande och ser möjlighet i förändringar. Du har ett intresse för utbildning och forskning, samt är en kunskapsresurs för andra. Du tar ansvar för ditt arbete på ett engagerat sätt och tar gärna initiativ till förbättringar i verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
