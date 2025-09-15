Specialistläkare till minnesmottagning
Geriatriken i Gävle och Hudiksvall består av både vårdavdelning och minnesmottagning. Vi arbetar nära varandra över sjukhusgränser med ett öppet klimat där erfarenhet och nyfikenhet möts. På minnesmottagningen utreder och diagnostiserar vårt multiprofessionella team olika typer av kognitiva sjukdomar på remiss från primärvård och slutenvård. Teamet består av läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, med möjlighet att komplettera med kurator, dietist, logoped och neuropsykolog vid behov.
Är du nyfiken på att bidra till utvecklingen inom demensvården? Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som specialistläkare på minnesmottagningen får du ett meningsfullt och varierat arbete i nära samarbete med kollegor från olika professioner. Du möter patienter med kognitiv svikt och minnessjukdomar, och bidrar med din medicinska kompetens i utredning, behandling och uppföljning. Arbetet innebär också ett väl etablerat och viktigt samarbete med anhöriga, andra vårdinstanser och kommunala aktörer - en naturlig del av vårt arbetssätt. För att underlätta arbetet och skapa flexibilitet finns möjlighet till visst distansarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• ansvara för utredning, diagnostisering och behandling av patienter med kognitiv svikt
• bidra till utvecklings- och förbättringsarbete inom området
• vara konsult för läkare och sjuksköterskor inom både Regionen och Kommunen.
Hos oss får du
• ett nära och stöttande arbetslag med bred kompetens
• möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• ett arbete där du gör skillnad både för patienter och kollegor.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i ett mindre team där varje insats räknas. Du är självgående och flexibel, med ett ödmjukt driv att bidra till utveckling inom demensvården. Din empatiska förmåga är central både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor och anhöriga.
För att lyckas i rollen krävs
• svensk läkarlegitimation
• specialistbevis inom relevant medicinsk specialitet som exempelvis geriatrik, neurologi, psykiatri eller allmänmedicin.
Tidigare erfarenhet från arbete med minnesutredningar är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
