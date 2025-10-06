Specialistläkare till BUP Täby
Vill du vara med och forma framtidens vård för barn och unga? Som specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin får du hos oss möjlighet att göra en verklig skillnad i unga patienters liv, samtidigt som du utvecklas i din profession.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du med stöd i multidisciplinärt samarbete kan bidra till en högkvalitativ och trygg vård med patientens behov i centrum.
BUP Täby bedriver modern, specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi ansvarar för bedömning och behandling av psykiatriska tillstånd hos barn och unga upp till 18 år, främst boende i Täby och Österåker kommun. Vi är en del av BUP Stockholm som erbjuder vård på flera nivåer - från öppenvård till heldygnsvård. Vår mottagning ligger på Vendevägen 90 i Danderyd, med goda kommunikationer via Roslagsbanan eller buss till Mörby station alternativt tunnelbana till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus.
På mottagningen möter vi barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år samt deras närstående. Det är stor variation i psykiatrisk problematik och funktionsnivå i patientgruppen och vi arbetar enligt en modell för stegvis vård för att kunna erbjuda våra patienter rätt vård på rätt nivå utifrån BUP Stockholms riktlinjer. De insatser som erbjuds har utgångspunkt i evidens och riktlinjer och anpassas efter patientens behov.
På BUP Täby finns en bred och specialiserad kompetens med ett trettiotal medarbetare. Vår personalgrupp består av psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och medicinska sekreterare varav ett flertal arbetat under en längre tid på mottagningen. Vi samarbetar tvärprofessionellt och har forum både för samverkan mellan medarbetare och för stöd i bedömning och vårdplanering. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbetssätt och värnar om våra medarbetares kompetens.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som specialistläkare är att bidra med medicinsk kompetens i utrednings- och behandlingsarbeten. Vi ser positivt på initiativ till att fortsatt förbättra våra rutiner och arbetssätt för att säkerställa patientsäker och högkvalitativ vård. Erfarenhet av handledning är meriterande då det i tjänsten kan ingå att handleda ST-läkare.Kvalifikationer
Vi söker en person som har ett brett barn- och ungdomspsykiatriskt intresse, med kompetens att utreda, bedöma och ansvara för medicinsk behandling av våra patienter. Vi söker i första hand specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, men även specialist i vuxenpsykiatri kan vara av intresse. Du ska ha kunskap inom diagnostik och medicinsk behandling och ha en öppenhet för den komplexitet som den barnpsykiatriska vården ofta innebär.Dina personliga egenskaper
Den vi söker ska ha ett stort intresse för vår patientgrupp och ha en god förmåga till samarbete med kollegor. Som person behöver du vara stabil och tydlig. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du är strukturerad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom förmåndliga tjänstepensionsvillkor, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, samt möjlighet till löneväxling. Vi erbjuder också flexibla arbetstider och friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Arbetet sker dagtid, måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Täby är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
