Specialistläkare till BUP Kungsholmen
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Kungsholmen söker en specialistläkare.
BUP Kungsholmen är en öppenvårdsmottagning som bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar, 0-17 år, boende primärt i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Hos BUP Kungsholmen sitter också Finska teamet som erbjuder vård på finska till barn och ungdomar från hela länet.
Det är en stor variation i psykiatrisk problematik och funktionsnivå hos patienterna. Vi arbetar enligt en modell för stegvis vård för att kunna erbjuda våra patienter rätt vård på rätt nivå utifrån BUP Stockholms processkartor och Socialstyrelsens riktlinjer. Med hjälp av modellen håller vi en jämn och hög nivå på våra insatser och frigör resurser till de mest vårdbehövande patienterna.
Vi är cirka 35 medarbetare som är psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, medicinska sekreterare och administratör. På mottagningen har vi tydliga arbetssätt och rutiner för hur vi utför vårt arbete och ett bra administrativt stöd.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter psykiatrisk bedömning, diagnostik och medicinsk behandling av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Du tillhör ett medicinskt team som består av erfarna specialistläkare, ST-läkare och sjuksköterskor. Vid mottagningen utbildas ST-läkare vilket innebär att du som specialistläkare förväntas ge klinisk handledning. Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du i bakjourslinjen, efter sedvanlig introduktion.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri.
Det är meriterande med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt att ha erfarenhet av handledning. Har du kunskaper i finska språket är det också meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är självgående, flexibel och stabil. För att lyckas i rollen har du en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri öppensjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5 000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden. Provanställning kan komma att tillämpas.Om företaget
BUP Kungsholmen är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Stockholms läns landsting. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
