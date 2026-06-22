Specialistläkare till BUP Danderyd 2
Region Stockholm / Läkarjobb / Danderyd Visa alla läkarjobb i Danderyd
2026-06-22
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Vill du vara med och forma framtidens vård för barn och unga? Som specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin får du möjlighet att göra en verklig skillnad i unga patienters liv, samtidigt som du utvecklas i din profession. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda förutsättningar att påverka, utvecklas och skapa en trygg och kunskapsbaserad vård med barnets och familjens behov i centrum.
BUP Danderyd 2 bedriver modern, specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi ansvarar för bedömning och behandling av psykiatriska tillstånd hos barn och unga upp till 18 år, med huvudsakligt upptagningsområde i Täby och Österåker. Mottagningen är en del av BUP Stockholm, som erbjuder vård på flera nivåer – från öppenvård till heldygnsvård.
Vår mottagning är belägen på Vendevägen 90 i Danderyd, med goda kommunikationer via Roslagsbanan samt buss eller tunnelbana till Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Hos oss möter du en varierad patientgrupp med bred psykiatrisk problematik och skiftande funktionsnivåer. Arbetet bedrivs enligt en modell för stegvis vård, där insatser anpassas efter individens behov i enlighet med BUP Stockholms riktlinjer. Personalgruppen består av cirka 30 medarbetare med både bred och specialiserad kompetens, däribland psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Många har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi arbetar tvärprofessionellt i strukturerade former som möjliggör samverkan, kollegialt stöd och gemensam vårdplanering. Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete strävar vi efter att stärka kvaliteten i vården och värna om medarbetarnas kompetens, delaktighet och arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare har du en central roll i att bidra med medicinsk kompetens i det dagliga barnpsykiatriska arbetet. Du ansvarar för bedömning, diagnostik och behandling, både vad gäller medicinska insatser och neuropsykiatriska utredningar. I uppdraget ingår att aktivt bidra till utveckling och förbättring av mottagningens rutiner och arbetssätt, med målet att säkerställa en patientsäker vård av hög kvalitet. Erfarenhet av handledning är meriterande då det i tjänsten ingår att handleda ST-läkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brett intresse för barn- och ungdomspsykiatri och som har kompetens att utreda, bedöma samt ansvara för patienters medicinska behandling. Du har god kunskap inom diagnostik och farmakologisk behandling, och du förhåller dig nyfiket och flexibelt till den komplexitet som ofta präglar barnpsykiatriskt arbete.Dina personliga egenskaper
Den vi söker ska ha ett stort intresse för vår patientgrupp och ha en god förmåga till samarbete med kollegor. Som person behöver du vara stabil och tydlig. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du är strukturerad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner (5000 kr/år). Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Arbetet sker dagtid, måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, BUP Stockholm, BUP Sektion Östra, BUP Täby Jobbnummer
9971683