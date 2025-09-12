Specialistläkare till BUP Central Öppenvård Väst
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
BUP Central Öppenvård Väst söker dig som är engagerad i patientgruppen och som vill vara med i vår utveckling framåt.
På mottagningen arbetar redan två specialister och vi önskar nu utöka den medicinska gruppen med ytterligare en specialist.
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP CÖV) är en öppenvårdsmottagning med lokaler på Kungsholmen, Serafen. Mottagningen bedriver modern barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar, 0-17 år, boende främst i Hässelby, Vällingby, Bromma samt Ekerö. Vi erbjuder våra patienter rätt vård på rätt nivå utifrån BUP Stockholms processkartor och Socialstyrelsens riktlinjer.
På BUP CÖV befinner du dig i ett sammanhang med bred och specialiserad kompetens. Vi är en personalgrupp på cirka 25 anställda, bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och administratörer. Vi arbetar i multiprofessionella team. På mottagningen har vi tydliga och välstrukturerade arbetssätt och rutiner för hur vi utför vårt arbete samt ett bra administrativt stöd. Arbetsgruppen består av erfaren personal där flera av oss arbetat tillsammans under många år inom BUP:s öppenvård. Arbetsgruppen är sammanhållen och välfungerande, vi värdesätter olika bakgrund, perspektiv och har ständigt pågående diskussioner om stort och smått i ett arbetsklimat med högt i tak och med stor tillgång till självdistans och humor. Arbetsgruppen är van vid att ta emot ST-läkare, PTP-psykologer och alla slags studenter och praktikanter utifrån olika professioner och i personalgruppen råder en varm, välkomnande och generös stämning.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter psykiatrisk bedömning, diagnostik och medicinsk behandling av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Du tillhör ett medicinskt team som består av erfarna specialistläkare, ST-läkare och sjuksköterskor.
Vid mottagningen utbildas ST-läkare vilket innebär att du som specialistläkare förväntas ge klinisk handledning. Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du även, efter sedvanlig introduktion, vid behov i bakjourslinjen.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist i barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri. Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller med barn och ungdomar är meriterande. Dina personliga egenskaper
Tjänsten ställer krav på att du är stabil och trygg i dig själv och har en analytisk problemlösningsförmåga. Du behöver också vara flexibel, ha ett strukturerat arbetssätt samt en god förmåga att samarbeta med såväl patienter och deras familjer som dina kolleger.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri öppensjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, tjänstepension, möjlighet till löneväxling samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år) och friskvårdstimme.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas, t ex om du inte har tidigare arbetslivserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Central Öppenvård Väst är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Bup Central Öppenvård Väst Kontakt
Adriena Wesshall, enhetschef 08-12352497. Jobbnummer
9506109