Specialistläkare till Beroendecentrum, Malmö-Trelleborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. BCM är en innovativ och dynamisk verksamhet med mycket engagerad personal. Verksamheten är en av landets största inom området beroendesjukdomar. Vi erbjuder behandling och diagnostik av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende samt spelberoende i öppenvård. Därtill har vi en egen akutmottagning och heldygnsvård för personer med beroendeproblematik där det krävs specialistutredning och specialistvård. Vi har dessutom ett regionalt uppdrag för heldygnsvård vid opioidberoende.
Hos oss finns mottagningar för alkohol- och läkemedelsberoende, samsjuklighet, narkotikaberoende med eller utan neuropsykiatrisk diagnos samt spelberoende. Vi har även en Maria Malmömottagning och hittills fyra ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO). Då verksamheten är klassad som universitetssjukvård satsar vi aktivt både på forskning och undervisning.
Här värnar vi om en god sammanhållning och teamarbete samt om vår goda arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny specialistläkare till Beroendecentrum, VO vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg.
Som specialistläkare hos oss arbetar du med bedömningar, diagnostik och behandlingar tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. Som specialistläkare utvecklar du, tillsammans med enhetschef och övriga medarbetare, vårdens innehåll. Du har en mycket viktig roll i att medverka på ronder och interna konferenser samt på ett mer övergripande sätt bidra till och verka för en god och patientsäker vård på våra enheter.
Verksamhetsområdet tar emot AT-, BT-, randande ST-läkare samt läkarstudenter. Vi ser studenter och utbildningsläkare som en betydelsefull del av vår framtida kompetensförsörjning, det är därför viktigt att du ser handledning som en självklar del i arbetet.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas inom din yrkesroll. Hos oss blir du en del av ett tryggt team med stabil bemanning av överläkare, enhetschefer och annan personal. Vi är även öppna för arbete både på heltid och deltid beroende på önskemål.
I vårt verksamhetsområde ingår du i bakjourslinje tillsammans med övriga specialistläkare. Vår beroendeakutmottagning är öppen klockan 08.00 till 23.30. Vår ambition är att jourer fördelas så lika som möjligt i läkargruppen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens inom psykiatri. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Som person ser vi att du har god kommunikationsförmåga, där du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förmedla kunskap och information. Du har en hög social kompetens och ser det som en självklarhet att bemöta både dina patienter och kollegor på bästa sätt. Vidare är du en prestigelös lagspelare med ett stort engagemang och intresse för vår verksamhet och du är en flexibel och lojal kollega i specialistläkargruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan.
Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Martin Bråbäck, Chefsöverläkare 076-648 61 97 Jobbnummer
9485499