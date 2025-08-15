Specialistläkare till Audiologiska kliniken
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2025-08-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Audiologiska kliniken i Örebro söker en överläkare alt. specialistläkare med specialistkompetens i hörsel- och balansrubbningar.
Om du är audiolog är du välkommen att söka tjänsten som specialistläkare hos oss. Vi är en audiologisk klinik med hög ambitionsnivå. Vi har för närvarande fyra läkartjänster och för rätt person finns det hos oss mycket bra utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter till egen forskning.
Audiologiska kliniken är en självständig klinik och är en av de största universitetsklinikerna i landet med verksamhet i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Vi är cirka 65 medarbetare som bidrar till verksamhetens goda arbetsklimat och har nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. Vi tillämpar sammanhållen hörselvård vilket innebär att vi har alla i hörselvård ingående yrkeskategorier. I nära samarbete med vår klinik finns Audiologiskt Forskningscentrum (AudF) som bedriver patientnära klinisk forskning.
Specialistläkare till Audiologiska klinikenPubliceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med utredning, diagnostik, behandling och re/habilitering av barn och vuxna med sjukdomar i hörsel- och balanssystemet. Du förväntas vara aktiv och med din kompetens bidra till klinikens utveckling. Vi ser också att du trivs med teamsarbete. Vårt nya balanslaboratorium ger mycket goda möjligheter för utveckling av klinisk verksamhet och forskning.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare med specialkompetens i hörsel- och balansrubbningar.
Arbetet bygger på ett stort engagemang med lyhördhet, positiv grundinställning, god kollegial gemenskap och god samarbetsförmåga samt social kompetens. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Audiologiska mottagningen Universitetssjukhuset Örebrohttps://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/universitetssjukhuset-orebro/habilitering-uso/audiologiska-mottagningen-uso2/
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Sektionschef
Hasan Hadzic 019-6021454 Jobbnummer
9460604