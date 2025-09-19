Specialistläkare Till Asih I Västerort
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en specialistläkare till ASIH i Västerort
Som specialistläkare hos oss på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) får du en central roll i att bedriva och utveckla vård med hög kvalitet. Du arbetar i ett teambaserat sammanhang där du leder ett multiprofessionellt team och har ansvar för vården av patienter i hemmet.
I rollen ingår:
Att ge vård i livets slutskede och lindra symtom för att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienterna.
Att utveckla vårdkvaliteten och främja teamets samarbete.
Handledning av ST-läkare.
Dokumentation i journalsystemet Take Care och planering i verktyget Epsilon.
Patientgruppen omfattar bland annat cancer, hematologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt och multisjuka patienter samt patienter med tillfälliga tillstånd som kräver avancerade medicinska behandlingar såsom infusioner.
Hos oss uppmuntras du att ta initiativ och vara nyfiken. Vill du driva en fråga eller bredda din kompetens? Då stöttar vi dig. Vi är en innovativ verksamhet som värdesätter nya idéer och ständig utveckling.
Specialistläkare med valfri patientnära specialistkompetens och intresse för hemsjukvård och palliativ vård.
Kunskap i, eller stort intresse för, smärt- och symtomlindring.
Erfarenhet av vård i livets slutskede och svåra samtal med patienter och närstående är meriterande.
Diplomering eller specialistkompetens i palliativ medicin är ett plus.
God samarbetsförmåga och hög personlig lämplighet.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Familjeläkarna kännetecknas av ett starkt personligt engagemang. Vårt arbete utgår från individens behov och situation för att bidra till ökad livskvalitet.
Medarbetarna beskriver oss som en varm och omtänksam arbetsplats med stora möjligheter till delaktighet. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar och flexibilitet i arbetet. Genom vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder och samarbete med högskolor och universitet säkerställer vi vårdens kvalitet.
Tillsammans kan vi skapa en trygg och meningsfull vård för våra patienter.
