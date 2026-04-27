Specialistläkare Till Asih I Barkarby
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Läkarjobb / Järfälla Visa alla läkarjobb i Järfälla
2026-04-27
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Järfälla
, Täby
, Stockholm
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Specialistläkare till ASIH i Barkarby - gör verklig skillnad, varje dag
När Familjeläkarna grundades 2008 gjorde vi det med en enkel men stark idé: att erbjuda våra patienter samma vård som vi själva skulle vilja ge våra allra närmaste. Den visionen genomsyrar fortfarande allt vi gör. Vi drivs av engagemang, omtanke och ansvar - och av viljan att göra verklig skillnad i människors liv.
Nu söker vi en specialistläkare till vår ASIH-verksamhet i Barkarby, som vill vara med och utveckla framtidens personcentrerade vård.
Om rollen
Som specialistläkare inom ASIH har du en central roll i att bedriva och utveckla vård med hög kvalitet i patientens hem. Du arbetar teambaserat och leder ett engagerat multiprofessionellt team där kompetens, samarbete och respekt för patientens livssituation står i fokus.
Arbetet är varierande, självständigt och meningsfullt - här får du möjlighet att verkligen göra skillnad, varje dag.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ge avancerad medicinsk vård i hemmet, inklusive vård i livets slutskede, med fokus på symtomlindring och högsta möjliga livskvalitet
Ansvara för och utveckla vårdkvalitet samt bidra till gott samarbete inom teamet
Handleda och stötta ST-läkare
Dokumentera i journalsystemet Take Care samt planera vård i Alfa Welfare
Patientgruppen omfattar bland annat patienter med cancer, hematologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt och multisjuklighet, samt patienter med tillfälliga tillstånd som kräver avancerade medicinska behandlingar.
Därför ska du välja Familjeläkarna
Hos oss uppmuntras initiativförmåga, nyfikenhet och utvecklingslust. Vill du driva en fråga eller bredda din kompetens? Vi stöttar dig. Vår ASIH-verksamhet präglas av innovation, arbetsglädje och ett genuint engagemang för patienten.
Familjeläkarna kännetecknas av ett starkt personligt engagemang. Vårt arbete utgår från individens behov och situation för att bidra till ökad livskvalitet. Genom evidensbaserade arbetssätt och samarbete med högskolor och universitet säkerställer vi vårdens kvalitet.
Vi är en varm och omtänksam arbetsplats med:
Platt organisation och korta beslutsvägar
Hög grad av delaktighet och inflytande
Flexibilitet i arbetet
Stark teamkänsla och gott kollegialt stödKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är specialistläkare med valfri patientnära specialistkompetens
Har intresse för hemsjukvård och palliativ vård
Har kunskap i, eller stort intresse för, smärt- och symtomlindring
Har erfarenhet av vård i livets slutskede och svåra samtal (meriterande)
Har diplomering eller specialistkompetens i palliativ medicin (meriterande)
Har god samarbetsförmåga och hög personlig lämplighet
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Placering: Barkarby
Tillträde enligt överenskommelse
Vill du vara med och skapa trygg och meningsfull vård?
Varmt välkommen med din ansökan! Vänligen bifoga handlingar som styrker din kompetens.
Vi undanber oss vänligen samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Barkarbyvägen 45
)
177 44 JÄRFÄLLA
Familjeläkarna Jobbnummer
9877938