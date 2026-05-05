Specialistläkare till Ambulanshelikoptern Dalarna
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Läkarjobb / Mora Visa alla läkarjobb i Mora
2026-05-05
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Rättvik
, Älvdalen
, Gagnef
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Arbetet som läkare på ambulanshelikoptern är både utmanande och utvecklande. Du är ofta snabbt på plats och dina medicinska insatser kan vara direkt avgörande för patientens överlevnad och framtid.
Ingen dag är den andra lik - men du kan alltid räkna med att:
utvecklas i din profession
arbeta i en högspecialiserad miljö
göra konkret skillnad för andra människor
Du utgår från helikopterbasen på Mora-Siljan flygplats och delar din tjänst mellan ambulanshelikopterverksamheten och en anestesi-/IVA-klinik.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som läkare hos oss:
Ansvarar du för avancerad prehospital intensivvård
Är du medicinskt stöd till ambulanssjukvården via telefon
Arbetar du i team tillsammans med HCM (prehospitalsjuksköterska) och pilot
Uppdragens karaktär
Majoriteten är akuta primäruppdrag direkt från skadeplats:
ca 30 % trauma
ca 10 % bröstsmärta
ca 10 % hjärtstopp
Akuta och tidskritiska sekundärtransporter mellan intensivvårdsavdelningar
Uppdrag sker både inom Dalarna och i angränsande län samt Norge
Helikoptern fungerar som en förstärkningsresurs till ambulanssjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom anestesi- och intensivvård
Har ett starkt driv och vill bidra till verksamhetens utveckling
Meriterande:
Prehospital erfarenhet
Erfarenhet inom Critical Emergency Medicine (CrEM)Dina personliga egenskaper
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver:
Kunna behålla lugnet i pressade situationer
Ha god observationsförmåga och gott omdöme
Vara flexibel och beslutsför med förmåga att agera snabbt
Klara hög arbetsbelastning och långa arbetspass i varierande miljöer men också kunna hantera perioder med låg belastning
Ha mycket god samarbetsförmåga
Arbetet ställer även fysiska krav motsvarande övrig ambulanshelikopterpersonal.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Andersson elisabeth.andersson@regiondalarna.se Jobbnummer
9890817