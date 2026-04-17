Specialistläkare till Aleris Sömnapné
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Vill du arbeta med ett område där du verkligen kan göra skillnad - varje dag?
Aleris Sömnapnémottagning är specialiserad på utredning och behandling av obstruktiv sömnapné, ett vanligt men ofta oupptäckt tillstånd som kan påverka både hälsa och livskvalitet i stor utsträckning.
Hos oss möter du en modern, växande och nytänkande verksamhet där medicinsk kvalitet, innovation och patientfokus går hand i hand. Vi kombinerar det bästa av patientnära arbete med smarta digitala lösningar - för att skapa tillgänglig, effektiv och högkvalitativ vård.
Nu söker vi dig som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.
Din roll hos oss
Som läkare på vår mottagning får du en nyckelroll i både patientens vårdresa och i teamets utveckling. Här får du arbeta i en verksamhet där struktur, kvalitet och samarbete gör vardagen både effektiv och stimulerande.
Du kommer bland annat att:
Bedöma, utreda och följa upp patienter med misstänkt eller diagnostiserad sömnapné
Fatta självständiga medicinska beslut kring behandling och uppföljning
Arbeta i en kombination av fysiska och digitala vårdflöden
Samarbeta nära med ett engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor och andra professioner
Bidra aktivt till utveckling av arbetssätt, rutiner och vårdkvalitet
Ha ett helhetsperspektiv på patientens vård och bidra till trygga, effektiva vårdprocesser
Hos oss får du ett självständigt arbete - utan att någonsin stå ensam.
Vad vi erbjuder dig
På Aleris sömnapné vet vi att engagerade medarbetare skapar den bästa vården. Därför satsar vi på en arbetsmiljö där du kan utvecklas, trivas och påverka.
Hos oss får du:
En stabil och välorganiserad verksamhet med tydliga processer
Ett kompetent, prestigelöst och samarbetsdrivet team
Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och fritid
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Arbetstid förlagd dagtid
Vi söker dig som
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens, gärna inom allmänmedicin, lungmedicin, ÖNH eller neurologi.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
En lagspelare som värdesätter samarbete
Trygg, strukturerad och ansvarstagande i din yrkesroll
Lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbetssätt
Nyfiken på digital utveckling och nya arbetssätt
Medveten om hur ditt bemötande påverkar patientens upplevelse
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat med god möjlighet till tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid/heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: Ja
Känner du att detta är rätt nästa steg i din karriär?
Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7594170-1954197".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
