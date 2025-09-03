Specialistläkare till akutkliniken
2025-09-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping (US) ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland med cirka 195 anställda, varav 60 läkare (38 specialister i akutsjukvård).
Vi utreder och behandlar cirka 50 000 patienter årligen varav mindre än 20 % läggs in på sjukhuset för fortsatt vård.
Vi är den akutklinik i Sverige som kommit längst vad gäller införande av akutläkare. Vården bedrivs på ett processorienterat arbetssätt där alla yrkesprofessioner arbetar i team. Vår ambition är att med hög medicinsk kompetens samt empati och respekt för den enskilde patienten erbjuda bästa akuta omhändertagande.
Då en av våra specialistläkare går vidare till nya roller inom Region Östergötland söker vi nu ny kollega. Vill du vara med och driva vår fortsatta utveckling?
För dig som idag inte är specialist inom akutsjukvård men har ett genuint intresse och engagemang finns även möjlighet att söka ST-tjänst. Läs mer här https://regionostergotland.varbi.com/se/what:job/jobID:847244/
Vårt erbjudande
Vi har varje termin återkommande vidareutbildning för specialister i akutsjukvård för hela Region Östergötland. Som blivande kollega har du därför tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter att påverka specialitetens framtida utveckling.Akutkliniken har ett stort utbildningsuppdrag för AT-läkare och ST-läkare inom andra specialiteter. Vår klinik bedriver också forskning och undervisning inom akutsjukvård, vi har en forskningsenhet och blev första universitetsklinik i Sverige som bedriver akutsjukvård.Sedan några år bemannar vi specialistläkarlinje på akutmottagning vid Motala Lasarettet, (LiM) dygnet runt. Flera av våra specialister tjänstgör redan på LiM så det finns goda möjligheter att vara med och utveckla akutsjukvården på LiM.
Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
På akutkliniken arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans i team, där du som specialist i första hand tjänstgör som läkare i akutteam. Ett av våra team inriktas mer mot kritiskt sjuka och instabila patienter
Som första akutklinik i Sverige bemannar vi bakjourslinje i akutsjukvård dygnet runt. Bakjouren har det operativa ansvaret för akutmottagningen, är teamledare på akutrum, handleder kollegor och ger medicinska råd till ambulanssjukvården. Som specialist i akutsjukvård med bred erfarenhet finns därför även möjligt att jobba som bakjour. Som specialistläkare är du viktig för klinikens fortsatta utveckling. Vi har flera medicinska ansvarsområde där du kan bidra till klinikens kompetensutveckling, rutiner och utbildning. Ett att våra senaste projekt är sektionering inom olika område som akutgeriatik, barnakutsjukvård, CC (Critical Care), POCUS (Patientnära ultraljud), Katastrof och prehospital medicin med stark tvärprofessionell utbildning.
Om dig
Vi söker dig som är specialist inom akutsjukvård eller annan närliggande specialitet till exempel internmedicin, intensivvård, gärna med erfarenhet av akutsjukvård och ambition att bli akutläkare. Aktiv forskning och erfarenhet av undervisning inom området är meriterande. Ett krav är att du har svensk läkarlegitimation (skall bifogas ansökan) och goda kunskaper i svenska språket.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, framför allt avseende ledarskap, teamarbete och samarbetsförmåga.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
