Specialistläkare till affektiv mottagning
2025-10-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Affektiv mottagning på Psykiatri Affektiva söker nu en specialistläkare till ett av våra team på grund av pensionsavgång.
Mottagningen består totalt av fyra team där varje team har två specialistläkare, två sjuksköterskor, två psykologer, en fysioterapeut samt en arbetsterapeut. Mottagningen har Göteborg som upptagningsområde och arbetar med patienter med olika affektiva tillstånd såsom depressioner, PTSD samt OCD. Teamet arbetar med strukturerade bedömningsinstrument i utrednings- och behandlingsprogram.
I den affektiva vårdkedjan har mottagningen ett nära samarbete med heldygnsvården där de psykiatriska avdelningarna är belägna på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett stimulerande teamarbete med erfarna specialistläkarkollegor där mottagningen har fyra team totalt med två specialistläkare i vardera team. Att ingå i vår affektiva mottagning kommer att erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete.
Som läkare hos oss arbetar du självständigt men också i samverkan med erfarna kollegor med bedömning, rådgivning, utredning och behandling. Du arbetar i team med psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och rehabkoordinatoter.
Du har möjlighet att subspecialisera dig inom något av de affektiva tillstånden om du har intresse samt du har även möjligheter att bedriva forskning. Fyra av våra kollegor på mottagning är disputerade och två är docenter. Vi har regelbundna forskarkollegium på mottagningen förutom våra läkarmöten. Kliniken har för övrigt en egen FoUU-enhet samt FoU-råd. Det föreligger ett aktivt och nära samarbete med Sahlgrenska Akademin med forskning, utveckling och kvalitetssäkring. På kliniken arbetar tre professorer som har kombinationsanställningar avseende kliniskt arbete och forskning.
Vi har ett rikligt utbud av utbildnings- och fortbildningsmöjligheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du kommer att få en individuell fortbildningsplan utifrån dina och verksamhetens behov och önskemål.
Du erbjuds strukturerad handledning av en senior psykiater och mentor.
Vi tar emot patienter både fysiskt och digitalt.
Vi kan vid behov hjälpa till med bostad i Göteborg.
Om arbetet
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:
Genomföra strukturerade utredningsprogram avseende affektiva tillstånd.
Ansvara för patienternas behandling och uppföljning.
Samarbeta med övrig personal för att ge patienterna adekvat psykosocial behandling.
Handleda och undervisa ST-läkare, AT-läkare och läkarstudenter.
Delta i utvecklingsarbete på enheten.
Delta i klinikens jourlinje.
Om dig
Du som söker ska vara specialistläkare i Psykiatri och det är stor fördel om du har erfarenhet av arbete med patienter med affektiva tillstånd. Teamarbetet kommer att präglas av ett utåtriktat arbetssätt med ett deltagande i olika forum och läkarsammankomster lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet i teamet och på mottagningen bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens.
Vi rekryterar löpande under rekryteringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Allmänpsykiatri läkare Kontakt
Läkarchef, Anthonio Gonzales 070-7643399 Jobbnummer
