Specialistläkare, Thoraxkirurgi, Hjärtcentrum, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum har regionansvar för hjärtsjukvården i Sveriges fyra nordligaste landsting och har ca 400 anställda. Hjärtcentrums thoraxkirurgiska linje består av thoraxoperation, thoraxintensivvård och thoraxvårdavdelning. Thorax ingår tillsammans med Hjärt-kärlmottagningen, Klinisk fysiologi, Arytmienheten, PCI samt Kardiologen/HIA i Hjärtcentrum och finns inom Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Hjärtcentrum kännetecknas av ett genomfört patientlinjetänkande, en god monitorering av verksamheten, en väl genomtänkt organisation samt ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper.
Den thoraxkirurgiska delen av hjärtcentrum utför idag totalt ca 1 000 operationer, där hjärtkirurgi står för ca 800 fall och lungkirurgi för 200 fall. Alltmer av thoraxkirurgin utförs med mini-invasiva metoder, som alternativa accesser vid hjärtkirurgi, TAVI samt robot-assisterad lungkirurgi. På kliniken finns idag 7 specialister i thoraxkirurgi.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
En stor del av det thoraxkirurgiska yrket är förstås det operationstekniska, men en minst lika viktig del är att ta hand om frågeställningar om det preoperativ och det postoperativa tillståndet hos patienter. Som thoraxkirurg har man en nyckelroll vid multidisciplinära ronder, där beslut om bästa behandlingsstrategi tas. Den postoperativa förståelsen för den hjärt- eller lungopererade patienten ställer höga krav på interdisciplinärt tänkande.
Vi har en stor roll i utbildning av yngre läkarkollegor, men även som stöd för sjuksköterskegruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom Thoraxkirurgi. God kännedom om mini-invasiva operationstekniker samt vana med robot-assisterad kirurgi är en fördel.
Som person är du engagerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är öppen och intresserad av att aktivt delta i förändrade arbetssätt och på så sätt bidra till verksamhetens utveckling. Samarbetsförmåga och ledaregenskaper är av stort värde. Samarbete med andra yrkesgrupper samt kollegor är avgörande för dig som thoraxkirurg.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
