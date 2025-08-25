Specialistläkare, Psykiatriska kliniken, Lycksele
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland / Läkarjobb / Lycksele Visa alla läkarjobb i Lycksele
2025-08-25
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland i Lycksele
, Storuman
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare. Vi ingår i närsjukvårdsområde Södra Lappland där det pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för God och Nära vård. Detta arbete görs tillsammans med primärvården och kommunerna i upptagningsområdet.
På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team. Vi lägger stor vikt vid samarbete med patientens nätverk och vårdgrannar. Södra Lappland har ett stort upptagningsområde vilket gör att vi använder oss av digitala lösningar i både personalträffar, möten samt i patientarbetet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Här träffar du patienter med samtliga psykiatriska diagnoser.
Du som specialistläkare har en väsentlig roll inom ramen för vårt uppdrag att behandla svår psykisk ohälsa. På vår mottagning arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker ofta i samarbete med patientens familj och övriga nätverk. I vårt patient- och interna arbete använder vi oss ofta av digital teknik, vilket är uppskattat både av patienter och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och ser värdet av god kommunikation. Du trivs med att dela med dig och ta emot ny kunskap och nya erfarenheter. Vi tror att du är självgående och tar stort ansvar över uppgiften. Då variationen av arbetsuppgifter och arbetstempo kan variera stort behöver du ha förmåga att snabbt ändra fokus och prioritera. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Kontakt
Verksamhetschef
Grete Vesteraas grete.vesteraas@regionvasterbotten.se 073 084 61 37 Jobbnummer
9473865