Specialistläkare psykiatri - öppenvård
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-06-22
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Org nr: 556903-1197
Momsregistrerings nr: SE556903119701
BG-nr: 133-0158
Specialistläkare psykiatri – öppenvård
Specialistläkare i psykiatri
Vi rekryterar psykiatrer till både fasta tjänster och kortare uppdrag inom öppenvård i Norge.
Du blir en del av en välfungerande verksamhet med tydlig struktur och ett erfaret tvärprofessionellt team. Fokus ligger på kvalitet i patientarbetet och goda behandlingsresultat.
Din roll
Bedömning, diagnostik och behandling av patienter
Aktivt deltagande i tvärprofessionellt samarbete
Planering och uppföljning av behandling
Handledning av kollegor vid behovPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Specialist i psykiatri med EU-godkänd legitimation
Goda kunskaper i norska eller svenska
Förmåga att arbeta självständigt
vi erbjuder
Möjlighet att välja mellan fast tjänst eller flexibla uppdrag
Stabil arbetsmiljö med erfarna kollegor
Flexibla arbetstider beroende på roll
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga villkor
Varför Norge?
Norge erbjuder en hög livskvalitet med trygga samhällen och närhet till naturen.
Du arbetar i ett modernt sjukvårdssystem samtidigt som du får en god balans mellan arbete och fritid. Regionen erbjuder goda möjligheter både för familjer och individuella behov.
Intresserad?
Vi tar gärna en dialog med dig.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), http://www.dignusmedical.se/
211 38 MALMØ Kontakt
Rådgiver
Petter Hovland petter.hovland@dignusmedical.no +4791903398 Jobbnummer
9972705