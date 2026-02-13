Specialistläkare palliativa enheten
2026-02-13
Nyköpings lasarett
Vi utvidgar vår specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) och behöver en ny kollega.
Om oss
SSIH på Nyköpings lasarett startade 2009 och bedriver specialiserad sjukvård i hemmet för personer med komplexa medicinska behov eller behov av specialiserad palliativ vård i livets slut. Ca 45 patienter är anslutna till oss. I Trosa/Gnesta finns en lokal verksamhet med väl inarbetade sjuksköterskor och ca 15 patienter anslutna. Nu välkomnar vi den verksamheten till vår verksamhet för att sammantaget bli mindre sårbara.
Alla läkare kommer att utgå från Nyköping. Sjuksköterskorna i Trosa/Gnesta kommer fortsatt utgå därifrån.
Palliativa slutenvårdsavdelningen med 6 vårdplatser ligger i direkt anslutning till vår SSIH-enhet. Läkare och sjuksköterskor jobbar på båda enheterna och växlar. När en patient som är ansluten till SSIH har akut behov av sjukhusvård är denne välkommen direkt till vår palliativa avdelning.
Palliativa enheten finns som en del inom kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård (KASP). Här finns även akutgeriatrisk enhet med slutenvård, mobilt akutgeriatriskt team och en strokeavdelning med externt stroke team.
Vi är ett sammansvetsat team, i teamet ingår sjuksköterska, läkare, undersköterska och paramedicinsk kompetens.
Vi är fullbemannade och har specialistkompetens inom palliativ vård.
Vårt konsultteam samarbetar nära med övriga kliniker/primärvård och med hemtjänst/hemsjukvård. Den vård vi bedriver efterfrågas alltmer och kan sägas vara en del av utveckling mot en klok sjukvård där etiska överväganden och patientens egen önskan väger tungt. Teamet behöver tillgodose de mjukare värdena i vården men också tillsammans stå för en diger medicinsk kompetens för att kunna överväga åtgärder och ge patienten rätt förutsättningar för att kunna må så bra som möjligt även om sjukdomen i sig inte är botbar.
Vårt uppdrag riktar sig också mot den sjukes anhöriga - vi finns där som stöd.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis. Du som söker tjänsten behöver vara van vid att jobba i team, vara intresserad av komplexa medicinska utmaningar av alla slag såväl som den enskilda patientens existentiella behov. Du behöver ha jobbat som specialistläkare ett antal år och vara trygg i din läkarroll - men inom vilken specialitet spelar mindre roll. Du kanske är geriatriker, distriktsläkare, invärtesmedicinare, onkolog, kirurg eller narkosläkare. Är du specialist inom palliativ vård är det förstås en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef/Läkarchef Ann Westöö, ann.westoo@regionsormland.se
070-222 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på palliativa enheten, kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
