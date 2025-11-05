Specialistläkare/överläkare vuxenpsykiatri
Vi söker nu en engagerad specialistläkare/överläkare i vuxenpsykiatri! Hos oss får du möjlighet att växa i din roll samtidigt som du kommer arbeta i helt nybyggda lokaler som är anpassade efter vår verksamhet.
Du kommer att tillhöra ett tvärprofessionellt team med hög kompetens där vi värdesätter samarbete runt patienten. Runt dig finns 15 andra specialistutbildade läkare som vill att du ska lyckas i ditt uppdrag. Vi har ett starkt fokus på utbildning, handledning och kollegialt stöd - något som återkommande lyfts fram av både studenter och läkare under utbildning hos oss. I vårt lärande klimat kommer du att handleda läkarstudenter och underläkare. Dag- och jourarbete är en del av tjänsten. Du bidrar aktivt, tillsammans med oss, till en positiv arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i psykiatri. Du drivs av att utvecklas i din professionella roll och vill bidra till en specialistpsykiatri i framkant. Du delar vår strävan efter Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre - kraften hos många!
Som person ser du värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor, vilket är en nyckelfaktor för effektiva samarbeten och problemlösning. Vidare besitter du en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du kan uttrycka dig tydligt, anpassa ditt språk och budskap efter mottagare och situation.
Vi tror att du, precis som vi, värdesätter ett positivt och professionellt förhållningssätt där patienten står i fokus för ett respektfullt och omtänksamt bemötande.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda, varav 5 ST-läkare och 15 specialistläkare. Här finns tre slutenvårdsavdelningar, tre öppenvårdsmottagningar och tre behandlingsenheter.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
