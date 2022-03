Specialistläkare/ Överläkare , Hud och STD-kliniken, Västerbotte

Region Västerbotten, Hud och STD Umeå / Läkarjobb / Umeå

2022-03-29



Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Hud- och STD-kliniken inom Region Västerbotten är en liten verksamhet med stora uppdrag. Kliniken ansvarar för hud- och venereologisk-sjukvård i hela länet och har dessutom regionansvar för ett antal diagnosgrupper. Kliniken bedriver allmän hudmottagning samt en STD-mottagning för sexuellt överförbara infektioner. Olika specialmottagningar såsom yrkes- och miljödermatologisk mottagning, vulvamottagning, mottagning för genital dermatologi, tumörmottagning och hudkirurgi plus lasermottagning ingår också i verksamheten. Telemedicinsk mottagning Lycksele och Skellefteå ingår i verksamheten samt ljusbehandlingar. Vid kliniken bedrivs forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.Kliniken är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och HBTQ-diplomerad.Som medarbetare vid Hud- och STD-kliniken arbetar du i en arbetsgrupp bestående av olika specialiteter och tillsammans skapar vi en trevlig och utvecklande arbetsmiljö. Totalt arbetar cirka 40 personer vid kliniken2022-03-29Som specialistläkare hos oss kommer du att arbeta med specialiserad dermatologi och venereologi. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier.Du förväntas delta i forskning, undervisning och de utvecklingsarbeten som sker inom kliniken.Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom dermatologi och venereologi. Har du intresse och/eller erfarenhet av forskning och undervisning ser vi detta som meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och kan använda språket i såväl tal som skrift, lägst B2 nivå.Du kommer att möta ett stort antal patienter och därför ser vi att du som person är uppmärksam, har ett gott bemötande och är engagerad i patientens välmående. Du klarar av att hantera ett flertal arbetsuppgifter parallellt och kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Du arbetar väl självständigt såväl som tillsammans med övriga kollegor i arbetsteamet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTInför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Anvisningar för dokumentation vid ansökanom specialist- och överläkarbefattningarAnsökan om specialist- och överläkaranställningar görs via respektive landstingsdigitaliserade ansökningsformulär.Till den digitaliserade ansökan bifogas följande dokumentation, på svenska ellerengelska, till berört HR-stöd vid respektive landsting:1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docentb. Fullständig publikationslista2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhetb. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)a. Intyg om sub-specialiseringb. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutvecklingKontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen(HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-04-24Region Västerbotten, Hud och STD Umeå6483388