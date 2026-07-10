Specialistläkare/Överläkare
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2026-07-10
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Psykiatrisk mottagning Nyköping
Specialistläkare i psykiatri till öppenvården – Nyköping & Katrineholm
Vill du kombinera ett meningsfullt arbete med hög livskvalitet?
Nu söker vi två specialistläkare i psykiatri, en till öppenvårdspsykiatrin i Nyköping och en till öppenvårdspsykiatrin i Katrineholm. Du blir en del av en verksamhet med stark teamkänsla, hög kompetens och tydligt fokus på utveckling. Möjliga tjänstgöringsorter är öppenvårdspsykiatrin i Nyköping eller Katrineholm, båda inom Psykiatriska kliniken Nyköping. Bakjourstjänstgöring utgår från Nyköping.
Varför arbeta i Region Sörmland?
Sörmland erbjuder en unik balans mellan arbete och fritid. Här bor du nära hav, skog och natur samtidigt som du har goda pendlingsmöjligheter till Stockholm.
Du får:
• En lugn och trygg livsmiljö
• Närhet till natur och friluftsliv
• Kort restid till storstad
• Goda förutsättningar för balans i vardagen
Om verksamheten
Öppenvårdspsykiatrin i Nyköping och Katrineholm erbjuder specialistpsykiatrisk vård till vuxna patienter över 18 år. Vi arbetar personcentrerat och i tvärprofessionella team där patientens behov står i fokus.
Hos oss möter du en bred patientgrupp med bland annat:
• Depression och ångest
• Bipolära tillstånd
• Neuropsykiatriska tillstånd
• Personlighetsproblematik
• Beroendesjukdom
• Suicidalitet
Varför välja oss?
Hos oss i öppenvårdspsykiatrin i Nyköping och Katrineholm blir du en del av en stabil och välfungerande verksamhet med hög kompetens och god sammanhållning. Vi arbetar nära varandra i team där erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen. Du får ett varierat arbete inom allmänpsykiatri med möjlighet till kontinuitet i patientarbetet, samtidigt som du ges utrymme att bidra till verksamhetens utveckling utifrån din kompetens och dina intressen. Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och tydliga strukturer, så att du kan fokusera på det medicinska arbetet. Här finns goda förutsättningar att både trivas i din yrkesroll och ha balans i livet utanför arbetet.
Om rollen
Arbetsuppgifterna som överläkare/specialistläkare inom psykiatrisk öppenvård omfattar ett brett och kvalificerat medicinskt ansvar där du arbetar med sedvanliga specialistläkaruppgifter på en behandlande mottagning. Rollen innebär att du möter patienter i nybesök, genomför medicinska bedömningar, utreder, diagnostiserar och behandlar psykiatriska tillstånd samt följer upp insatta behandlingar. Patientkontakten sker både genom fysiska besök, videomöten och telefon, och du ansvarar även för hantering av receptförfrågningar och kontinuerlig läkemedelsuppföljning.
Arbetet sker i nära samverkan med andra professioner, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett aktivt bidrag till teamets samlade kompetens. Du deltar regelbundet i behandlingskonferenser tillsammans med mottagningens samtliga medarbetare, där patientärenden diskuteras och lämpliga insatser planeras utifrån ett helhetsperspektiv. Därutöver medverkar du i veckovisa läkarmöten där komplexa fall analyseras, erfarenheter delas och kollegial konsultation möjliggörs, vilket bidrar till både kvalitetssäkring och kontinuerligt lärande.
I rollen ingår även handledning av ST-läkare, BT-läkare och underläkare, vilket innebär ett pedagogiskt ansvar att stödja och utveckla nästa generation läkare. Du förväntas också bidra aktivt till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom mottagningen. Sammanfattningsvis är detta en varierad och utvecklande roll där din medicinska kompetens är central, både i det direkta patientarbetet och i samarbetet med kollegor och organisationen i stort.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
• Flextid
• Friskvårdstimme
• Ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är specialistläkare i psykiatri och har bakjourskompetens, eller är nära att uppnå den. Du är trygg i din yrkesroll, van att fatta självständiga beslut och har god förmåga att hantera komplexa kliniska situationer. Du har ett genuint intresse för att arbeta med patienter med allmänpsykiatriska tillstånd, inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Medicinskt ledningsansvarig, Hermon Zegay 0155-24 50 00.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Öppenvårdspsykiatrin i Nyköping och Katrineholm
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9999802