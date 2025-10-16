Specialistläkare, Ortoped
Är du en driven specialistläkare inom ortopedi som alltid sätter patientens bästa i fokus? Vill du arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor på ett prisbelönt sjukhus? Om du är intresserad av en ny utmaning och känner att detta stämmer in på dig, läs vidare!
Oskarshamns sjukhus söker just nu en Specialistläkare till Ortopedkliniken!
Vi söker en erfaren och engagerad specialistläkare inom ortopedi för att ansluta till teamet på Ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus. Som specialistläkare kommer du att ha möjlighet att utöva din expertis inom diagnos och behandling av olika muskuloskeletala tillstånd. I denna roll kommer du att fokusera på planerade operationer och behandlingar, utan jour eller akuta insatser. Med moderna och tillgängliga operationssalar och en hög kompetensnivå i teamet har du möjlighet att fokusera fullt ut på din specialitet - ortopedi.
För att lyckas i denna roll är du:
Flerårig erfarenhet som specialist i ortopedi
Gedigen erfarenhet och kompetens inom ortopedisk kirurgi
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en individ med gedigen erfarenhet och kompetens inom ortopedi, som är passionerad för att erbjuda högkvalitativ vård till patienter. Eftersom inriktningen för ortopedkliniken Oskarshamn är höft- och knäproteskirurgi ser vi gärna att du har en ambition och intresse för att fördjupa dig inom det området.
Oskarshamns Sjukhus erbjuder dig:
Flexibilitet och bekväma anställningsförhållanden, utan jour, akutvård eller beredskap
En attraktiv arbetsplats som, sedan flera år, legat i Sverigetopp vid utvärderingar i nationella patientenkäten
Utbildningsinsatser, deltagande på konferenser, utvecklingsdagar och övriga aktiviteter som bidrar till din och klinikens utveckling
En arbetsplats med korta ledtider och god bemanning med hög tillgänglighet på operationssalar
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Ortopedkliniken i Oskarshamn med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Emelie Danielsson, 073 981 35 84, eller Nicklas Thorstenson, nicklas.thorstenson@jobway.se
, 0735 16 52 40. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Ortopedkliniken
Vi är en del av Oskarshamns sjukhus, som är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har vi utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus flera gånger de senaste åren. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och skärgård.
Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
