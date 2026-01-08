Specialistläkare, Ögonkliniken Västerbotten, Skellefteå
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten / Läkarjobb / Skellefteå Visa alla läkarjobb i Skellefteå
Om arbetsplatsen
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu specialistläkare inom ögonsjukdomar till Ögonmottagningen i Skellefteå!
Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vår verksamhet finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik med stora patientflöden som tar hand om patienter med ögonsjukdomar i alla åldrar, från nyfödda och upp till de allra äldsta.
Ögonmottagningen i Skellefteå ger länsdelssjukvård till befolkningen i Skellefteå och Norsjö. Mottagningen består av en mottagning och en operationsenhet för kataraktoperationer, injektionsbehandlingar och exteriöroperationer. Verksamheten bedrivs under dagtid, ingen jour kväll , natt eller helg. Vi är en välfungerande öppenvårdsmottagning med god bemanning bestående av ögonspecialister, ST-läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, ortoptist, optiker och medicinska sekreterare. För närvarande är vi 30 medarbetare.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Hos oss får du möjlighet till ett varierat arbete med stora möjligheter att utveckla både dig själv och vården.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som ögonläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer att arbeta med medicinsk- och kirurgisk vård av ögat. Du undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar samt hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdomKvalifikationer
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom ögonsjukdomar.
Vi vill att du är engagerad, kompetent och har god samarbetsförmåga. Du bidrar till arbetsglädje och tycker om att arbeta med utveckling.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Sarah Danielsson sarah.danielsson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9673835