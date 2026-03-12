Specialistläkare Neurologi
2026-03-12
Som neurolog hos oss är du en del av medicinkliniken vid länssjukhuset, där vi bedriver specialiserad akut och elektiv vård för länets invånare.
Neurologin omfattar utredning och behandling av sjukdomar i de centrala, perifera och autonoma nervsystemen samt muskelsjukdomar och huvudvärkssjukdomar.
Arbetet innefattar bland annat mottagningsverksamhet med både nybesök och återbesök samt konsultverksamhet gentemot andra enheter på sjukhuset. I din roll som specialistläkare medverkar du i vårdkedjor för exempelvis stroke, epilepsi, MS och neuromuskulära sjukdomar.
Vi arbetar nära och tillsammans med samtliga personalkategorier på enheten där allas kompetens är lika viktig. Medicinkliniken har god bemanning av överläkare inom samtliga internmedicinska subspecialiteter.
I tjänsten ingår även deltagande i internmedicinsk jourlinje utifrån kvalifikation och lokal organisation. Specialistläkare som uppfyller kriterier för överläkartjänst på länssjukhuset erbjuds detta.
Om dig
Vi söker dig som är specialist inom neurologi. Har du även specialistkompetens inom allmän internmedicin är det mycket meriterande.
Erfarenhet av undervisning, forskning samt medicinskt utvecklingsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.
Din framtida arbetsplats
Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset med runt 350 anställda. Här bedrivs specialiserad vård inom samtliga medicinska subspecialiteter. Inom den kardiologiska verksamheten arbetar man som klinisk kardiolog med avdelningsarbete, HIA-verksamhet samt med mottagningsverksamhet. Sedan 2019 bedrivs formaliserad läkarutbildning på länssjukhuset och inom medicinkliniken. Klinikens läkare utgör basen för all studentutbildning inom internmedicin.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar
Andreas Hurve, Verksamhetschef 010-3581633
9794244