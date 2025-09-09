Specialistläkare nefrologi
Region Kalmar län / Läkarjobb / Kalmar Visa alla läkarjobb i Kalmar
2025-09-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du både gör skillnad för patienterna och får möjlighet att utvecklas som specialist? Som nefrolog vid njurenheten på Länssjukhuset i Kalmar blir du en viktig del i ett team som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och långsiktighet.
Här får du arbeta i en miljö där ditt engagemang värderas högt - och där du får växa tillsammans med erfarna kollegor.
Du arbetar självständigt, men med ett nära samarbete med sjukhusets övriga specialiteter. Vi har ett välfungerande samarbete med både den radiologiska kliniken och kirurgkliniken inom kärlkirurgi. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar mottagningsarbete, dialysverksamhet och vård av inneliggande patienter - samtliga delar är samlokaliserade vilket ger goda förutsättningar för ett effektivt och sammanhållet arbetssätt. Vår verksamhet bedrivs enligt ett PAL-skap (patientansvarig läkare), vilket innebär att du följer och ansvarar för dina egna patienter genom hela vårdprocessen.
Undervisning och handledning är också en viktig del av tjänsten. Njurenheten har ett utbildningsuppdrag för läkarstudenter under termin 10 och tar regelbundet emot randande läkare från primärvården samt andra kliniker. Du förväntas handleda både studenter och ST-läkare. Arbetsuppgifterna inkluderar dessutom deltagande i internmedicinska jourer, utifrån din erfarenhet och kompetens.
Här får du ett starkt kollegialt stöd, en tydlig teamkänsla och ett gott utbildningsklimat. Arbetet genomsyras av ett kontinuerligt förbättringsarbete och engagemang - och vi är stolta över vår låga personalomsättning. Allt detta skapar förutsättningar för en trygg, stimulerande och långsiktig arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är specialist inom nefrologi. Du är självständig, påläst och initiativtagande. Kompetens inom internmedicin är meriterande liksom erfarenhet av undervisning, forskning samt medicinskt utvecklingsarbete. Du ska ha god pedagogisk förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga. Specialistläkare som uppfyller kriterier för överläkartjänst på länssjukhuset erbjuds detta.
Din framtida arbetsplats
Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset med runt 350 anställda. Här bedrivs specialiserad vård inom samtliga medicinska subspecialiteter. Upptagningsområdet omfattar cirka 160 000 invånare. Sedan 2019 bedrivs formaliserad läkarutbildning på länssjukhuset och inom medicinkliniken. Klinikens läkare utgör basen för all studentutbildning.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Ineke Grendelmeier, Överläkare 010-3580000vxl Jobbnummer
9500638