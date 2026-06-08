Specialistläkare internmedicin
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2026-06-08
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Verksamhetsområde medicin hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Internmedicin är en del av verksamhetsområdet medicin, hud och reumatologi och har ett region- och länsövergripande ansvar för både öppen- och slutenvård inom internmedicin. Vi är även delaktiga i akutmedicinskt omhändertagande inom intermediärvård och medicinsk akutsjukvård.
Även om sjukhuset är stort är avståndet mellan våra olika specialistområden kort. Här finns goda möjligheter att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter, samt genom handledning av medicinstudenter. Tillsammans skapar vi en utmanande och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklarhet.
Ditt uppdrag
Som specialistläkare hos oss arbetar du med sedvanligt avdelningsarbete på akutavdelning, medicinavdelning samt intermediärvårdsavdelning. Arbetet omfattar även tjänstgöring på akutmottagningen med internmedicinska akutfrågeställningar. Undervisning av studenter och yngre kollegor är en naturlig del av uppdraget. Jouruppdraget utgörs av medicinjourer utifrån erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i internmedicin. Dubbelspecialitet inom relevant område är meriterande. Erfarenhet av undervisning, forskning och medicinskt utvecklingsarbete ses som en fördel.
Din kompetens
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, lyhördhet och tydlig kommunikation. Du har ett stort intresse för utbildning samt för att driva medicinsk utveckling inom verksamhetsområdet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Jourarbete ingår. Det finns även möjlighet till forskning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf verksamhetschef Shahab Fatemi, 0738-66 59 99
Tf sektionschef Sofia Vikman, 018-611 03 51
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS741/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9952422