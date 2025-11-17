Specialistläkare inom onkologi
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig som är specialistläkare inom onkologi och som vill vara med och förstärka vårt team som präglas av god kollegial gemenskap, gott arbetsklimat och goda handledningsmöjligheter.
Som specialistläkare kommer du även ha möjligheten att initiera och driva utveckling utefter kunskap och intresse i samråd med resten av teamet. Som specialistläkare kommer du handleda AT- och ST-läkare samt läkarstudenter.
Du kommer i tjänsten vårda patienter med onkologiska sjukdomar i både öppenvård och slutenvård. I tjänsten ingår jourtjänstgöring.
Hematolog- och onkologenheten består av en slutenvårdsavdelning, onkologmottagning, hematologmottagning, hematologdagvård och onkologdagvård. Vi är specialiserade på att vårda patienter med hematologiska och onkologiska sjukdomstillstånd. Cancersjukvården är i ständig utveckling där mycket forskning pågår och många av våra patienter ingår i forskningsstudier som bedrivs inom enheten vilket skapar ett utvecklingsinriktat och spännande arbete.
Vi är ett sammansvetsat och tryggt team som arbetar tillsammans, lär av varandra och stöttas av engagerade chefer.Profil
Du är legitimerad läkare med specialistbevis inom onkologi eller internmedicin. Du behärskar svenska i motsvarande nivå C1. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av onkologisk vård. Du får gärna ha forskningserfarenhet eller önskan att bedriva forskning. Du har en hög personlig mognad, trivs med självständigt arbete kombinerat med att samarbeta över professionsgränserna och har ett gott bemötande av patienter och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval och kan komma att kontakta intressanta kandidater under ansökningstiden! Bifoga giltig yrkeslegitimation och specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
