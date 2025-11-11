Specialistläkare inom neurologi
Medicin- och geritrikkliniken, Värnamo sjukhus
Vi söker en engagerad och erfaren neurolog för att stärka vårt team inom neurologisk vård. Är du en specialistläkare som brinner för att hjälpa patienter med neurologiska sjukdomar? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Rollen som specialistläkare neurologi
Som neurolog hos oss kommer du att arbeta med en mångsidig patientgrupp och ge specialistvård vid neurologiska tillstånd, såsom stroke, epilepsi, migrän, och olika neuromuskulära sjukdomar. Du kommer att vara en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete och kvalitet står i fokus.
Din blivande arbetsplats
Vår klinik erbjuder avancerad vård och diagnostik för patienter med neurologiska besvär. Vi har en god arbetsmiljö där både kollegor och patienter är i fokus.
Medicin- och geriatrikkliniken har totalt fyra vårdenheter samt mottagning, dagvård och dialys hanterar allt från strokevård till endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungor, neurologi och njurmedicin - dvs ett brett spektrum av specialiteter som gör varje dag både utvecklande och givande.
Vi söker dig som har:
• Specialistutbildning i neurologi.
• Goda kommunikations- och samarbetsförmågor.
• Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut under press.
Som person är du dessutom trygg i din läkarroll och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete på det mindre sjukhuset där all kompetens finns nära till hands. Du får både möjlighet att både utvecklas inom ditt specialistområde samt möjlighet att påverka vårdens utveckling och förbättring.
Här får du förmånliga arbetstider som innebär arbete måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30. Sedvanlig jourtjänstgöring ingår i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse utifrån vad som passar dig.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Dzenata Brandic, tfn 010 244 5768 eller mail dzenata.brandic@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 december 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
