Specialistläkare inom kardiologi
Region Gävleborg, VO Kardiologi / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-06-15
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Hjärtenheten på Hudiksvalls sjukhus innefattar en vårdavdelning med 22 kardiologiska och internmedicinska vårdplatser, hjärtmottagning och fysiologiskt laboratorium. Vi har ett nära internt samarbete över enhetsgränserna och delar både kompetenser, lokaler och resurser - alltid med patienten i fokus.
Samverkan är vår styrka!
Vi vill vara en verksamhet för hela karriären och jobbar mot våra tre mål:
• Våra patienter ska få vård i rätt tid.
• Våra personal ska trivas på jobbet.
• Våra arbetssätt ska vara moderna och effektiva.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss arbetar du med
• sedvanligt vårdavdelningsarbete med hjärt- och medicinpatienter
• mottagningsarbete på hjärtmottagning
• konsultverksamhet internt på huset samt mot andra verksamheter
• granskning av fyslabs-undersökningar och samverkan med BMA på fyslab
• handledning av kollegor samt internutbildningar
• bakjourstjänstgöring i medicinjourlinjen
• placering som specialist på akuten kan förekomma.
Hos oss får du
• arbeta med kollegor i en stabil och erfaren personalstyrka
• ett varierat, spännande och utvecklande arbete med patienten i fokus
• arbeta i en stor organisation med många utvecklingsmöjligheter.https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Nu söker vi dig som trivs i en flexibel verksamhet med mycket på gång inom nya vårdformer och patientmedverkan. Du har ett brett allmänkardiologiskt intresse och kan se patientens hela resa genom vården. Du gillar utveckling och tycker om att prova nya idéer, och sprider gärna ditt engagemang till kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättande av tjänsten.
I rollen som specialistläkare ska du
• vara legitimerad specialistläkare inom kardiologi
• ha bakjourskompetens inom internmedicin och kardiologi.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av handledning, utvecklingsarbete och att hålla internutbildningar. Vi ser gärna att du har ett extra intresse för akutsjukvård och avdelningsarbete.
Välkommen idag med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kardiologi Kontakt
Frida Sund, vårdenhetschef frida.sund@regiongavleborg.se +46725457780 Jobbnummer
9962772