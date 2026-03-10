Specialistläkare inom dermatologi
2026-03-10
Dignus Medical har lång erfarenhet av att rekrytera specialistläkare inom dermatologi och samarbetar i dag med både offentliga och privata vårdaktörer runt om i Sverige.
Vi söker nu dermatologer som är intresserade av en ny fast tjänst.
Utifrån din kompetens, erfarenhet och dina personliga preferenser hjälper vi dig att identifiera och matchas mot en tjänst som passar dig, oavsett om ditt intresse ligger inom offentlig vård, privat mottagning eller en kombination av båda.
De verksamheter vi samarbetar med präglas av hög medicinsk kvalitet, engagerade team och goda arbetsförutsättningar. Beroende på tjänst och arbetsgivare kan rollerna omfatta klinisk dermatologi, mottagningsverksamhet samt i vissa fall även dermatologisk kirurgi. För rätt profil kan det även finnas möjligheter till långsiktig utveckling och utökat ansvar.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare i dermatologi, Vi välkomnar både nyutexaminerade läkare och erfarna specialister.
Är intresserad av en fast anställning
Vill arbeta i en verksamhet med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och professionell utveckling
Är öppen för dialog kring olika upplägg, arbetsformer och vårdgivare
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, så berättar vi mer om aktuella och kommande möjligheter.
Din ansökan behandlas självklart med högsta konfidentialitet.
Kontakta mig idag för att ta nästa steg i din karriär!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb.
Kletor Sverige AB
Dignus Medical
Per Eklund per@dignusmedical.se
Per Eklund per@dignusmedical.se Jobbnummer
9787090